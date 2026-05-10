«Πάμε μια βόλτα» στο MEGA: Καλεσμένος της Νίκης Λυμπεράκη ο Σωτήρης Τσαφούλιας

Απόψε στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» έρχεται με μια διαφορετική συνάντηση: η Νίκη Λυμπεράκη συνομιλεί με τον Σωτήρη Τσαφούλια και τον ακολουθεί σε μια διαδρομή όπου η προσωπική ιστορία συναντά τη δημιουργική του πορεία.

Το «Πάμε μια βόλτα;» αφήνει στην άκρη τη γραμμική αφήγηση και εστιάζει σε στιγμές που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές επιτυχίες. Σημείο αναφοράς σε αυτή τη διαδρομή αποτελούν τα Ψαρά, ένας τόπος όπου «ακουμπά η ψυχή» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Μέσα από αφηγήσεις αναδεικνύεται η σχέση του με το νησί και τους ανθρώπους του.

Η συνομιλία με την αδελφή του φέρνει στο προσκήνιο άγνωστες ιστορίες και χιουμοριστικές στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια, ενώ ο στενός του φίλος και σημερινός δήμαρχος των Ψαρών μιλά για έναν δεσμό που παραμένει ενεργός και ουσιαστικός.

Στην Αθήνα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θυμάται τη γνωριμία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια που εξελίχθηκε σε μακροχρόνια συνεργασία και ουσιαστική φιλία, ενώ η επανένωση του δημιουργού με φίλους από τα φοιτητικά χρόνια στο Λίβερπουλ αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πλευρά του: τη σχέση του με τη στιχουργική και το τραγούδι.

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

