e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 11 – 15 Μαΐου
Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 12:38

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 11 – 15 Μαΐου

Τα ποσά και οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πληρωμή συντάξεων

Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών για όλους τους ασφαλισμένους.

Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και αφορούν κυρίως τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, κατά την οποία θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Χανταϊός: «Δεν είναι η επόμενη πανδημία», λέει ο ΠΟΥ

Χανταϊός: «Δεν είναι η επόμενη πανδημία», λέει ο ΠΟΥ

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» - Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική
InTalks 09.05.26

Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική

Σε συνέντευξή του στο in, μιλά για το βάρος του ονόματος «Μπακογιάννης», τη Νέα Δημοκρατία, τη Λάουρα Κοβέσι, την αυτοδιοίκηση και την Αθήνα. Αιχμές για τον Δήμαρχο Χαρη Δούκα.

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

