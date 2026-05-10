Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»

Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ηρωϊκού καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, στον Αμύγδαλο του Ηρακλείου Κρήτης παρέστη το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το καλοκαίρι του 1974, όταν γραφόταν η τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτίσει την προέλαση των εισβολέων στις μάχες γύρω από τη Λευκωσία.

«Να κρατούμε ζωντανές τις αξίες που εκπροσώπησε ο Μανώλης Μπικάκης»

«Ο ηρωισμός του αλλά και η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μάθημα ζωής για κάθε πατριώτη», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ένας Κρητικός από τον Αμύγδαλο με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού. Η κυπριακή τραγωδία παραμένει μέχρι και σήμερα ένα ανοικτό τραύμα. Η πράσινη γραμμή που χωρίζει το νησί, είναι η υπόμνηση του χρέους μας για την εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μακριά από τις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας και τα σχέδια για διχοτόμηση του νησιού», ανέφερε.

Ενώ καταλήγοντας επισήμανε: «Σήμερα, δική μας ευθύνη είναι να κρατούμε ζωντανές τις αξίες που εκπροσώπησε ο Μανώλης Μπικάκης. Να εργαζόμαστε για την ενότητα και την ομοψυχία του ελληνισμού. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ιστορία γράφεται από ανθρώπους που τολμούν. Η μνήμη είναι φρουρός. Και ας σταθούμε όλοι αντάξιοι της ιστορίας και της κληρονομιάς, που μας άφησαν οι ήρωες μας».