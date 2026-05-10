Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός στον πρώτο χρόνο ζωής του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γ’ Εθνική και εξασφάλισε την άνοδο στην Β’ κατηγορία, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή δουλειά και η προσήλωση στον στόχο μπορούν να φέρουν σπουδαία αποτελέσματα! Η κεντρική αμυντικός των Ερυθρόλευκων, Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «in» για τη σημασία που έχει για εκείνη το γεγονός ότι αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, η Μισιρλή αναφέρθηκε στους στόχους του συλλόγου και ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η επένδυση των Πειραιωτών στο ποδόσφαιρο γυναικών, αναβαθμίζει το άθλημα στην Ελλάδα γενικότερα, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις της Μισιρλή στο «In»

Πες μας πόσο σημαντικό είναι για σένα το γεγονός ότι αγωνίζεσαι με τη φανέλα του Ολυμπιακού

« Καταρχάς είναι πάρα πολύ μεγάλη η ευθύνη να εκπροσωπείς τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα. Φτάνοντας στο τέλος, είναι που έχουν εκτιμηθεί οι κόποι μας και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη γιορτή. Εύχομαι να του ευχαριστηθείτε όλοι όπως το ευχαριστιόμαστε και εμείς από την πρώτη στιγμή».

Εξασφαλίσατε την άνοδο και με αφορμή τη νέα χρονιά που ακολουθεί, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας;

Σίγουρα οι είναι πολύ υψηλοί. Ο πήχης είναι πολύ ψηλός γιατί είναι πολύ μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Και σίγουρα πάμε για back-to-back σε άλλη μια άνοδο. Ξεκινώντας από αύριο κιόλας τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά. Με υπομονή και επιμονή κάτω από τις οδηγίες του προπονητή μας για τη νέα χρονιά.

Και τέλος θα ήθελα να μου πεις αν θεωρείς ότι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός συλλόγος επενδύει στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι κάτι το οποίο αυτόματα ανεβάζει τον πήχη για το άθλημα στην Ελλάδα

Φυσικά ανεβάζει τον πήχη στο ποδόσφαιρο γυναικών γιατί έδειξε από την πρώτη χρονιά κιόλας ότι έχει συμβάλλει τα μέγιστα για να γίνει σωστή δουλειά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα αυτό δίνει κίνητρο τόσο στις μεγάλες ομάδες, οι οποίες τόσα χρόνια είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών.