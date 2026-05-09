Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής γυναικών και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

«Οι επόμενοι στόχοι δεν μπορεί να είναι άλλοι παρά μια παρόμοια συνθήκη, να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε: «Έχουμε στόχο να ανέβουμε στην επόμενη κατηγορία, να κυριαρχήσουμε και να καθιερωθούμε στη μεγάλη κατηγορία και από εκεί και πέρα να βγούμε και στην Ευρώπη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Φλέγγας στο «in»

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο να είναι προπονητής του Ολυμπιακού: «Για μένα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το τμήμα είναι ιδιαίτερη τιμή, χαρά, είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ κάθε μέρα το Θεό. Νομίζω ότι όλα έχουν πάει πολύ καλά και δεν εφησυχαζόμαστε αλλά συνεχίζουμε κάθε μέρα στην προπόνηση να βελτιωνόμαστε και προγραμματίζουμε για την επόμενη χρονιά για να μπορέσουμε πάλι να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές».

Για το τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος ελληνικός σύλλογος έχει φτιάξει ομάδα με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη: «Σίγουρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, νομίζω με τα 100 χρόνια και ο Ολυμπιακός να ιδρύσει το τμήμα και από εκεί και πέρα να δώσει ώθηση και να συνεχιστεί η ανάπτυξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο που υπάρχουν αρκετά καλές και σταθερές βάσεις και με την προσθήκη σίγουρα θα μεγαλώσει και το ενδιαφέρον και θα βοηθήσει να εξελιχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο».

Και κλείνοντας την τοποθέτησή του έδωσε το στίγμα για την επόμενη σεζόν, που στόχος θα είναι η πρωτάθλημα στη Β’ και άνοδος στην πρώτη κατηγορία.