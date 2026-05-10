Τι απάντησαν Πίτερς, Γουόρντ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Γουόκαπ για τον κορυφαίο προπονητή της Euroleague (vid)
Ποιον θεωρούν κορυφαίο προπονητή της Euroleague οι Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ.
Ο Λούκας Σίμονερ «στρίμωξε» τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. «Ποιος είναι ο κορυφαίος προπονητής της Euroleague».
Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ, κλήθηκαν να απαντήσουν και όπως ήταν φυσικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας συγκέντρωσε αρκετές «ψήφους».
Συγκεκριμένα, οι ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Γουόρντ επέλεξαν τον Έλληνα τεχνικό, ο Πίτερς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Φουρνιέ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το προσπεράσω αυτό».
Δείτε το βίντεο με τους παίκτες του Ολυμπιακού να απαντούν για τον κορυφαίο παίκτη της Euroleague
