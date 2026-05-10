Τι απάντησαν Πίτερς, Γουόρντ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Γουόκαπ για τον κορυφαίο προπονητή της Euroleague (vid)

Ο Λούκας Σίμονερ «στρίμωξε» τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. «Ποιος είναι ο κορυφαίος προπονητής της Euroleague».

Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ, κλήθηκαν να απαντήσουν και όπως ήταν φυσικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας συγκέντρωσε αρκετές «ψήφους».

Συγκεκριμένα, οι ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Γουόρντ επέλεξαν τον Έλληνα τεχνικό, ο Πίτερς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Φουρνιέ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το προσπεράσω αυτό».

Δείτε το βίντεο με τους παίκτες του Ολυμπιακού να απαντούν για τον κορυφαίο παίκτη της Euroleague