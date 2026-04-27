Νέα σενάρια για τον Πίτερς: «Έχει δεσμευτεί εδώ και εβδομάδες»

«Βουίζει» η μπασκετική πιάτσα για το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τον Άλεκ Πίτερς, με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης να «μπαίνουν» στο παιχνίδι τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Encestando ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει δεσμευτεί με την Αρμάνι Μιλάνο, παρά τα διάφορα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με άλλες ομάδες.

Τι λένε στην Ισπανία για τον Άλεκ Πίτερς και την Αρμάνι Μιλάνο

«Αν και το όνομα του Άλεκ Πίτερς έχει συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα τις τελευταίες εβδομάδες, η αλήθεια είναι ότι ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού δεσμεύτηκε πριν από εβδομάδες με την Αρμάνι Μιλάνο», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ.

Κάπως έτσι, προκύπτει το ότι ο Πίτερς είναι ολοένα και πιο κοντά στην Αρμάνι Μιλάνο, με την υπόθεση να μοιάζει πλέον «τελειωμένη», με βάση τα όσα αναφέρονται στο εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες.