Ο Άλεκ Πίτερς έκανε το τραπέζι στους πρωταθλητές Εφήβους του Ολυμπιακού (pics)

Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς «Twenty Five» βρέθηκε η ομάδα εφήβων, μαζί με προπονητικό τιμ, σταφ και το Διοικητικό προσωπικό των ακαδημιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για να γιορτάσουν την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων πριν από λίγες μέρες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού υποδέχθηκε τους πάντες και φωτογραφήθηκε με τους παίκτες, που πέρασαν μια αξέχαστη βραδιά προς τιμήν τους.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεύμα στο μαγαζί του Πίτερς:

«Γιορτινό γεύμα με οικοδεσπότη τον Άλεκ Πίτερς για τους πρωταθλητές Έφηβους!