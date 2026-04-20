Νέα σενάρια για συμφωνία Αρμάνι και Πίτερς στην Ιταλία
Αποκάλυψη στην Ιταλία για συμφωνία της Αρμάνι Μιλάνο με τον Άλεκ Πίτερς – Όλες οι λεπτομέρειες.
Ο Άλεκ Πίτερς απασχολεί την μπασκετική αγορά, αφού το προσεχές καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και μένει ελεύθερος.
Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για τον Αμερικανό, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, ωστόσο μία κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του.
Τι λένε στην Ιταλία για τον Πίτερς
Σύμφωνα με τον Αντρέα Καλτσόνι αυτή είναι η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο έχει δώσει τα χέρια με τον Πίτερς για τα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα, η συμφωνία αναφέρει απολαβές 1,7 εκατ. δολάρια ανά σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
💣🚨Alec Peters is close to a deal with Olimpia Milano for next year.
2-year contract
$1.7M per year #EuroLeague #OlimpiaMilano #Olympiacos pic.twitter.com/6KpNuPX8lq
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 20, 2026
Η υπόθεση του Πίτερς βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο για την Αρμάνι, όμως πλέον όλα δείχνουν πως βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, με τις δύο πλευρές πλησιάζουν στο οριστικό deal.
