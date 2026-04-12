Πίτερς και Πάπας ξεκίνησαν από νωρίς να σουβλίζουν αρνί (pic)

Ημέρα του Πάσχα και ο Άλεκ Πίτερς θα περάσει τη μεγάλη γιορτή μαζί με τον Τζορτζ Πάπας, τηρώντας μάλιστα τα ελληνικά έθιμα.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού που βρίσκεται από το 2023 στην Ελλάδα και ο ομογενής γκαρντ του Αμαρουσίου, που ήταν συμπαίκτες στους Ερυθρόλευκους, αποφάσισαν σουβλίσουν αρνί και φρόντισαν να απαθανατίσουν την στιγμή.

Ο Πάπας ανάρτησε μια φωτογραφία του με τον Πίτερς να κρατάνε μαζί το αρνί στη σούβλα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χριστός Ανέστη».

