10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Μαΐου 2026, 08:00

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Τη χορήγηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ στις χήρες από την ηλικία των 60 ετών και όχι από τα 65 έτη που ισχύει για τους υπόλοιπους συνταξιούχους ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε αυτό το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά

Η νέα διάταξη η οποία αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης, θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα. «Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες», είπε ο υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup (συνέδριο «Ημερησίας») τονίζοντας ότι «πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη».

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα περισσότερα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και θα περιληφθεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ.  ευρώ.

Οπως είπε, σε αυτό το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά, η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ και του αριθμού των δικαιούχων, το μέτρο για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους, η απαγόρευση άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η οποία θα ισχύσει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και η ένταξη νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με μέτρα όπως η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους οφειλέτες αποπληρώνουν το 25% της οφειλής, τη διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 ευρώ, καθώς και τη δυνατότητα των 72 δόσεων για οφειλές έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Ανέφερε, επίσης, ότι διαχωρίζεται η κύρια κατοικία των οφειλετών από την υπόλοιπη περιουσία τους. Τα μέτρα αυτά, είπε, είναι μέτρα κοινωνικής επανένταξης που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να σταθούν στα πόδια τους.

Για το 2026, σημείωσε, η κυβέρνηση αναθεώρησε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 2% από 2,4% και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα ενώ για το 2027 αναθεωρήθηκε  ανοδικά η πρόβλεψη για την ανάπτυξη και καθοδικά για τον πληθωρισμό.

Το δημόσιο χρέος μειώνεται, πρόσθεσε, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της 10ετίας και μόνο από την πρόωρη αποπληρωμή του εξοικονομούνται 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
Οικονομία 09.05.26

Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Άνοιξη 2026 09.05.26

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Σύνταξη
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Σύνταξη
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Σύνταξη
The Fab Two 10.05.26

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Σύνταξη
Ντένβερ 10.05.26

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Σύνταξη
Αναλυτικά 10.05.26

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σύνταξη
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ελλάδα 10.05.26

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Music 10.05.26

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Euroleague 10.05.26

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Κόσμος 10.05.26

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Σύνταξη
