Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Αλλαγές στα επιδόματα: Δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό μητρώο
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 07:16

Θα καταγραφούν όλες οι παροχές αλλά και οι δικαιούχοι, ενώ σε δεύτερη φάση θα τροποποιηθούν τα κριτήρια απόδοσής τους

Κώστας Παπαδής
Στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου επιδομάτων, προχωρεί η κυβέρνηση με στόχο την καταγραφή και καλύτερη οργάνωση του συνόλου των κοινωνικών παροχών που δίδονται στους πολίτες. Πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των επιδομάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, βάση των οποίων υλοποιούνται οι παροχές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλά και η καλύτερη στόχευση των παροχών.

Το σημερινό σύστημα χορήγησης επιδομάτων χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό

Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου προχωρεί άμεσα ενώ οι αλλαγές στα κριτήρια τοποθετούνται μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

H ύπαρξη ενιαίου μητρώου θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας περιπτώσεις καταχρήσεων ή διπλής καταβολής επιδομάτων

Κατακερματισμός

Το σημερινό σύστημα χορήγησης επιδομάτων χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό. Διάφοροι φορείς της δημόσιας διοίκησης όπως οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες πρόνοιας και διαφορετικά υπουργεία – παρέχουν παροχές χωρίς να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων που να αποτυπώνει ποιοι λαμβάνουν, ποιες παροχές.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι οι συχνές επικαλύψεις και οι δυσκολία ελέγχου. Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου επιδομάτων στοχεύει ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Μέσα από τη συγκέντρωση των στοιχείων σε μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, το κράτος θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των παροχών που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη συστηματική καταγραφή των επιδομάτων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και τη διασταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των επιδομάτων θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών παροχών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα στέγασης, οι παροχές ανεργίας, οι ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και τα βonθήματα που καταβάλλονται σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης

Επιπλέον, θα καταγραφούν ειδικές παροχές που παρέχονται από προγράμματα κοινωνικής προστασίας ή τοπικούς φορείς. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη στόχευση της κοινωνικής πολιτικής. Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και να προσαρμόζουν τα κριτήρια των παροχών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενιαίου μητρώου θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας περιπτώσεις καταχρήσεων ή διπλής καταβολής επιδομάτων.

Τα επιδόματα που θα ενταχθούν

Με την ενοποίηση των δεδομένων οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές υπηρεσίες.. Αντίθετα, τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξέταση των αιτήσεων.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση των επιδομάτων θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών.

Ορισμένα από τα βασικά επιδόματα και παροχών στην Ελλάδα, που θα ενταχθούν στην σχετική διαδικασία χαρτογράφησης είναι:

  • Οικογενειακά επιδόματα. Επίδομα Παιδιού (Α21 ).
  • Επίδομα Γέννησης.
  • Στεγαστικά επιδόματα.
  • Επίδομα Στέγασης (ενοικίου).
  • Στεγαστική συνδρομή σε ευάλωτα νοικοκυριά.
  • Προγράμματα επιδότησης στέγασης για νέους.
  • Επιδόματα ανεργίας και εργασίας.
  • Τακτικό επίδομα ανεργίας.
  • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της ανεργίας.
  • Ειδικό εποχικό βοήθημα εργαζομένων.
  • Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.
  • Προγράμματα επιδότησης εργασίας ή κατάρτισης.
  • Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
  • Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ευάλωτες ομάδες.
  • Επιδόματα αναπηρίας κλπ.

Πηγή: OT

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Κόσμος
Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Ελλάδα 28.04.26

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 07:42

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

