20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Μαρτίου 2026, 19:26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η πιλοτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου στα κοινωνικά επιδόματα με τη δημιουργία εθνικού μητρώου παροχών και επιδομάτων, όπου για πρώτη φορά θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία αναφορικά με τις ενισχύσεις που λαμβάνει από το κράτος κάθε πολίτης.

Επιδόματα, μητρώο και ψηφιακό προφίλ

Το μητρώο θα είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ», το οποίο θα εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν πχ. περιουσιακή κατάσταση, εισοδήματα αλλά και το σύνολο των επιδομάτων που λαμβάνει.

Η δημιουργία της εν λόγω πληροφοριακής πλατφόρμας κρίνεται απαραίτητη αφού σήμερα δεν υπάρχει ενιαία καταγραφή του συνολικού ύψους των παροχών που λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Σήμερα, το δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ που δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη εικόνα του συστήματος κοινωνικής προστασίας και δημιουργεί περιθώρια για λάθη ή καταχρήσεις

Έτσι, με το μητρώο η διοίκηση θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης, από οποιονδήποτε φορέα, σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζει στρεβλώσεις που συχνά σήμερα μπορούν να περνούν απαρατήρητες.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση κατά την οποία ένα επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ οι προϋποθέσεις έχουν αλλάξει, όπως για παράδειγμα αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση ή στα εισοδήματα.

Ή μπορεί να υπάρχει περίπτωση ένας πολίτης λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες.

Επίσης μέσω του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, γεγονός που μπορεί να οδηγούν σε εσφαλμένες πληρωμές ή ακόμη και σε καταβολή μικρότερων ποσών από αυτά που προβλέπονται.

Ποια επιδόματα θα ελεγχθούν πρώτα

Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν στο σύστημα σχεδιάζεται να ενταχθούν επιδόματα όπως:

-επίδομα παιδιού

-επίδομα θέρμανσης

-επίδομα στέγασης

-επίδομα ανεργίας

-ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

-επίδομα γέννησης

-παροχές αναπηρίας και μακροχρόνιας ανεργίας

Μετά την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, όλοι οι φορείς θα υποχρεωθούν να εγγραφούν στο σύστημα, με συνεχή ενημέρωση των στοιχείων τους.

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Στράτος Ιωακείμ
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

