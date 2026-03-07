newspaper
Οι αλλαγές που έρχονται σε επιδόματα κυοφορίας και λοχείας
Οικονομία 07 Μαρτίου 2026

Οι αλλαγές που έρχονται σε επιδόματα κυοφορίας και λοχείας

Ενιαίοι κανόνες για τις μισθωτές, αυξήσεις για τις μη μισθωτές δικαιούχους σε σχέση με τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Spotlight

Ενιαίο καθεστώς επιδότησης κυοφορίας και λοχείας εισάγει το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ με νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο επόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης το οποίο θα έλθει προς ψήφιση μετά τις εορτές του Πάσχα.

Σημαντική αύξηση στα καταβαλλόμενα ποσά της παροχής – σε σχέση με το σημερινό επίδομα – θα επέλθουν με τη νέα ρύθμιση μόνο για τις  μη μισθωτές δικαιούχους. Ενώ το ύψος της παροχής για τις μισθωτές δεν μεταβάλλεται, αλλά αλλάζει ριζικά ο επιμερισμός του κόστους της παροχής μεταξύ ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και εργοδοτών.

Στόχος της ρύθμισης είναι η άρση των ανισοτήτων στις παροχές μητρότητας.

Επιδόματα κυοφορίας και λοχείας: Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα, όλες οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν αποδοχές που αντιστοιχούν σε τέσσερις μήνες αδείας, ενώ στο δημόσιο και στις ασφαλισμένες των πρώην ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ προβλέπεται πεντάμηνη άδεια, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο ή τους δήμους ως εργοδότες.

Στον ιδιωτικό τομέα η χρηματοδότηση του επιδόματος διαφέρει ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο κάθε δικαιούχου.

Στο πρώην ΙΚΑ, το 50% του μισθού καλύπτεται από τον ΕΦΚΑ, το 40% από τη ΔΥΠΑ και το 10% από τον εργοδότη. Στις τράπεζες το 100% του μισθού καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ, ενώ για τις μητέρες προερχόμενες από τις ΔΕΚΟ το σύνολο της δαπάνης βαραίνει τον εργοδότη.

Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το 100% του μισθού για τέσσερις μήνες καταβάλλεται επίσης από τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες με την νέα ρύθμιση, τον πρώτο μήνα άδειας η μητέρα θα λαμβάνει το 50% του μισθού από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο 50% από τον εργοδότη. Για τους επόμενους τρεις μήνες, το 50% θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο 50% από τη ΔΥΠΑ. Αμετάβλητο παραμένει το καθεστώς στο Δημόσιο.

Οι μη μισθωτές δικαιούχοι

Σήμερα, οι ελεύθερες επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ λαμβάνουν 150 ευρώ μηνιαίως για τέσσερις μήνες, οι αγρότισσες του πρώην ΟΓΑ 486 ευρώ εφάπαξ, ενώ οι ασφαλισμένες του πρώην ΕΤΑΑ (μηχανικοί , υγειονομικοί , δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) 200 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες. Τα ποσά αυτά υπολείπονται σημαντικά των παροχών που λαμβάνουν οι μισθωτές

Η νέα πρόταση συνδέει το επίδομα με τον ασφαλιστέο μισθό που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία εισφορών. Ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει το 50% του ασφαλιστέου μισθού για τέσσερις μήνες και η ΔΥΠΑ επιπλέον 50% για τρεις μήνες, κατ’ αναλογία με τις μισθωτές.

Πηγή: OT

Economy
DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

