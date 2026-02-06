newspaper
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Ποια επιδόματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εφορίας 
Οικονομία 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:58

Ποια επιδόματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εφορίας 

Τα διάσπαρτα μητρώα, οι ελλιπείς διασταυρώσεις και η θολή εικόνα για τα συνολικά επιδόματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
A
A
Spotlight

Ο «big brother» των επιδομάτων δεν είναι πια σενάριο. Το Ειδικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών, που ετοιμάζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε μια χρόνια παθογένεια της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. Τα διάσπαρτα μητρώα, τις ελλιπείς διασταυρώσεις και τη θολή εικόνα για το συνολικό «πακέτο» παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται για ένα έργο πολυδαίδαλο ,το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης  και αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2026 παρά την τεχνική δυσκολία που έχει ως έργο. Με το έργο αυτό το κράτος θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιος παίρνει τι και γιατί.

Σήμερα, το Δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ  που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα; Για να διαπιστωθεί τι λαμβάνει ένας πολίτης με συγκεκριμένο ΑΦΜ, απαιτείται χρόνος, έλεγχος, «ψάξιμο». Και συχνά… τύχη.

Αυτό αλλάζει με το νέο Μητρώο που «τρέχει» τεχνικά η ΑΑΔΕ και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.Θα δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ. Με το πάτημα ενός κουμπιού, η διοίκηση θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης, από οποιονδήποτε φορέα, σε πραγματικό χρόνο και όχι εκ των υστέρων. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονται μόνο προς διευκόλυνση της κεντρικής διοίκησης.Και εδώ αρχίζουν οι πραγματικές ανατροπές.

Για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι σοβαρά η έννοια της συνολικής περιουσιακής εικόνας. Όχι μόνο εισόδημα, αλλά ακίνητα, πισίνες ,καταθέσεις, οχήματα. Όχι μόνο «τι δηλώνω», αλλά τι πραγματικά έχω. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, ειδικά για επιδόματα όπως το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης, εξετάζεται η εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων όπως  μεγάλες καταθέσεις, πολλαπλά ακίνητα, αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, ακόμα και στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης. Προφανώς και αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να λαμβάνει κοινωνική ενίσχυση όποιος δεν έχει κοινωνική ανάγκη.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το Μητρώο δεν στοχεύει στους πραγματικά ευάλωτους. Αντίθετα, φιλοδοξεί να απελευθερώσει πόρους από στρεβλώσεις και καταχρήσεις, ώστε να ενισχυθούν όσοι πράγματι τους χρειάζονται. Με άλλα λόγια, λιγότερα «τυφλά» επιδόματα, περισσότερη στόχευση.

Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν  επιδόματα όπως:

  • επίδομα παιδιού
  • επίδομα θέρμανσης
  • επίδομα στέγασης
  • επίδομα ανεργίας
  • ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
  • επίδομα γέννησης
  • παροχές αναπηρίας και μακροχρόνιας ανεργίας

Μετά την πιλοτική λειτουργία του μητρώου ,όλοι οι φορείς θα υποχρεωθούν να εγγραφούν στο σύστημα, με συνεχή ενημέρωση των στοιχείων τους .

Πηγή: OT

World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Χίος: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία
Ποιο είναι το πρωτόκολλο 06.02.26

«Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία στη Χίο

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια», είπε ο ναύαρχος του Λιμενικού εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ και ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στην Παρασκευή (6/2) προκειμένου να υπογράψει στους «κίτρινους».

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει για την τραγωδία στη Χίο - «Μόνες υπεύθυνες να κρίνουν είναι οι δικαστικές αρχές»

Το ναυάγιο στη Χίο κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους - Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνει τη Βουλή

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
