Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεκάδες ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων που απέκτησαν το 2025 είναι αφορολόγητες.

Η νομοθεσία προβλέπει ένα πλέγμα εξαιρέσεων καλύπτοντας παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα. Πρόκειται για παροχές οι οποίες, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Φορολογικές δηλώσεις και παροχές

Ο «χάρτης» των εξαιρέσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παροχές και επιδοτήσεις οι οποίες δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς δεν φορολογούνται.

Αναλυτικότερα:

Εκτός φορολογίας παραμένουν οι αποζημιώσεις που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας. Tα έξοδα διαμονής και σίτισης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

Αφορολόγητες είναι οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

H αποζημίωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά τη φόρτιση εταιρικού ή ατομικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. CO₂/χλμ.), εφόσον χρησιμοποιείται για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Από το φορολογητέο εισόδημα εξαιρούνται οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών προς Ταμεία Επαγγελματικής

Ασφάλισης, τόσο υποχρεωτικής όσο και προαιρετικής ασφάλισης, εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Αφορολόγητες παραμένουν και οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, όπως και τα ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Στη λίστα των αφορολόγητων παροχών περιλαμβάνονται οι διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, οι παροχές ασήμαντης αξίας έως 27 ευρώ ετησίως, καθώς και η αποζημίωση για μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δεν φορολογείται το κόστος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, όταν παρέχεται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

Αφορολόγητη είναι η αγοραία αξία παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 40.000 ευρώ, ενώ για την υπερβάλλουσα αξία επιβάλλεται φόρος. Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει και για παροχές σε είδος με τη μορφή μετοχών, είτε μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης είτε μέσω προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, υπό συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις.

Αφορολόγητο παραμένει το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφής ενίσχυση προς άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως φορέα χορήγησης.

Οι εργοδοτικές παροχές για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως 5.000 ευρώ ετησίως δεν επιβαρύνονται φορολογικά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση τέκνου, έως 5.000 ευρώ εντός 12 μηνών από τον τοκετό, με προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί, καθώς και η κάλυψη δαπανών νοσηλείας εργαζομένων ή συγγενικών τους προσώπων.

