13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 07:29

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τη φορολογική τους σχέση οι σύζυγοι, δίνει και εφέτος η εφορία. Διατηρούν έτσι ο καθένας το προσωπικό του φορολογικό απόρρητο (ιδίως σε ό,τι αφορά στα πεδία για τυχόν προσωπικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) υποβάλλοντας χωριστά τη φορολογική του δήλωση, αντί να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν κοινό Ε1 και για τους δυο μαζί.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά δεσμευτική. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, οι έγγαμοι μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

Πρακτικά αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

– Μονομερώς, αρκεί να το επιλέξει ο ένας μόνον από τους δύο συζύγους. Αν ο ένας αποφασίσει χωριστή δήλωση, τότε η επιλογή καθίσταται δεσμευτική και για τον άλλο, χωρίς να απαιτείται συναίνεση.

– Με αυτόματη ανανέωση: για όσους είχαν επιλέξει χωριστές δηλώσεις κατά το προηγούμενο έτος, το σύστημα διατηρεί την επιλογή τους «κλειδωμένη». Δεν χρειάζεται νέα αίτηση, εκτός αν επιθυμούν να επιστρέψουν στο καθεστώς της κοινής δήλωσης (ανάκληση).

 Οι «παγίδες» της χωριστής δήλωσης

Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής, ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 12.01.2026 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 2.03.2026. Μετά την παρέλευση της διορίας αυτής, η επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει για το τρέχον φορολογικό έτος.

Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet, τουλάχιστον ενός από τα μέλη του ζευγαριού ή από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό, με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ωστόσο η απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται «ελαφρά τη καρδία». Αν και η φορολογική «αυτονομία» και ανεξαρτησία των συζύγων φαντάζει ελκυστική, η επιλογή της οικογενειακής δήλωσης συνήθως υπερτερεί, κατά τη διαδικασία της τελικής εκκαθάρισης των φόρων εισοδήματος.

Συγκεκριμένα:

1. Ο «μύθος» του συμψηφισμού χρεών

Παλαιότερα, βασικό κίνητρο για το οποίο σύζυγοι επιζητούσαν (και δικαστικά ακόμη) τη χωριστή υποβολή φορολογικής δήλωσης, ήταν ο φόβος ότι τυχόν επιστροφή φόρου του ενός συζύγου, θα συμψηφιζόταν με οφειλές του άλλου.

Αυτό, πλέον, δεν ισχύει ως κίνητρο. Η ΑΑΔΕ εκδίδει χωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα ακόμη και στις κοινές δηλώσεις, πιστώνοντας ή χρεώνοντας τον κάθε σύζυγο ατομικά. Επομένως, ο φόβος του συμψηφισμού είναι αβάσιμος στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

2. Η παγίδα των Τεκμηρίων

Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για να μην επιλεγεί χωριστή δήλωση. Στην κοινή δήλωση, το εισόδημα του ενός συζύγου μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια διαβίωσης (σπίτια, αυτοκίνητα, δάνεια) του άλλου. Ενώ σε χωριστή δήλωση, αν ο ένας σύζυγος έχει χαμηλό εισόδημα αλλά περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, θα φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων, καθώς δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το εισόδημα του άλλου συζύγου, για να καλύψει τη διαφορά.

3. Κοινωνικά Επιδόματα

Αν και πολλοί θεωρούν ότι θα βγουν κερδισμένοι εμφανίζοντας ότι, μεμονωμένα, ο ένας σύζυγος έχει χαμηλότερο εισόδημα από τον άλλον, η υποβολή χωριστών δηλώσεων δεν επηρεάζει την καταβολή των κοινωνικών και οικογενειακών επιδομάτων (π.χ. Α21, επιδόματα θέρμανσης κ.λπ.). Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται ούτως ή άλλως πάντοτε με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Οι υπηρεσίες «βλέπουν» τον ΑΦΜ του συζύγου και αθροίζουν τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από το αν οι δηλώσεις είναι χωριστές ή κοινές. Δεν υπάρχει, συνεπώς, τρόπος απόκρυψης εισοδήματος για λήψη επιδομάτων μέσω αυτής της οδού.

Επιπλέον, τόσο τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο όσο και τα αναγνωρισμένα, δηλώνονται στις χωριστές δηλώσεις, ως εξαρτώμενα μέλη, και από τους 2 συζύγους. Αν όμως υπάρχει εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, τότε το εισόδημα του προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με τις μεγαλύτερες απολαβές.

Ειδικά τα νέα ζευγάρια, υποβάλλουν αρχικά κοινή δήλωση αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού.

Από την άλλη, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης δεν απαιτείται να γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων καθώς εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

 Πόσοι το τολμούν

Παρά τον θόρυβο που δημιουργείται κάθε χρόνο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι παραμένουν «παραδοσιακοί» ή, πιο σωστά ίσως, ορθολογιστές.

Κάθε χρόνο, περίπου 40.000 έως 60.000 ζευγάρια επιλέγουν τον δρόμο των χωριστών δηλώσεων.

Το πλήθος αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ,  αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των περίπου 6,7 εκατομμυρίων δηλώσεων, αποδεικνύοντας ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία, η «οικογενειακή» φορολογική δήλωση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των τεκμηρίων.

Σε περίπτωση πάντως που επιλέξουν να κάνουν χωριστές δηλώσεις, αν ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης στην κατοικία του, τότε κατά τη συμπλήρωση του Ε1 δηλώνει την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 09:02

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…
Ελλάδα 13.01.26

Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…

Σε μάστιγα έχουν αναδειχθεί τα δυστυχήματα στους χώρους εργασίας, με τους θανάτους το 2025 να ξεπερνούν το φράγμα των 200 - Τι φταίει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση

Ναταλία Διονυσιώτη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

