Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν τα ζευγάρια για να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται εντός των ημερών να ανοίξει η ΑΑΔΕ την πλατφόρμα για να δηλώσουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι ότι θέλουν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Το «φορολογικό διαζύγιο» είναι πλέον μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται κάθε χρόνο την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή δήλωση. Επομένως, όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους.

Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης

Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Η γνωστοποίηση και η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το αίτημα υποβολής χωριστής δήλωσης τότε υποχρεωτικά το ζευγάρι υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση.

Οι παγίδες

Πριν το «φορολογικό διαζύγιο» οι σύζυγοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες κ.α) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθενός από τους συζύγους, καθώς βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Για τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη δήλωση του άλλου συζύγου.

Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο οπότε αν κάποιος έχει έλλειμμα αποδείξεων θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβολή του πέναλτι 22% επί του ποσού που θα λείπει από το όριο του 30%.

Η χορήγηση των επιδομάτων δεν επηρεάζεται από την υποβολή χωριστών δηλώσεων.

Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Όπως και στη κοινή φορο-δήλωση έτσι και στη χωριστή δήλωση, δεν μπλοκάρεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων για συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Πηγή: ot.gr