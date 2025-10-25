Σημαντική αύξηση αναμένεται στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις το 2026, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, ο αριθμός τους θα φθάσει τα 2 εκατ. από 1,3 εκατ. που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι φέτος.

Το 2026 η ΑΑΔΕ προετοιμάζει να προσυμπληρώσει και τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέες παρεμβάσεις που διευρύνουν σημαντικά την προσυμπλήρωση στοιχείων σε δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διευκολύνοντας περαιτέρω τη διαδικασία υποβολής.

Στόχος είναι μέχρι το 2028 οι φορολογικές δηλώσεις να υποβάλλονται στο σύνολό τους αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων (ΑΑΔΕ).

Οι φορολογικές δηλώσεις

Στις 15 Μαρτίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, περισσότεροι από 2 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και έτοιμες προς υποβολή.

Η προσυμπλήρωση θα γίνει με τα δεδομένα που θα έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ έως την 28η Φεβρουαρίου 2026, οι εργοδοτικοί φορείς, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, τηλεφωνίας, ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π.

Σημειώνεται, ότι μέχρι και φέτος προσυμπληρώνονταν οι δηλώσεις των μισθωτών και συνταξιούχων που δεν είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές και ο συνολικός αριθμός τους έφτανε σε 1.300.000 ΑΦΜ. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις ήταν έτοιμες προς υποβολή και αφού τις έλεγξαν οι υπόχρεοι, υποβλήθηκαν αυτόματα έως τις 25 Απριλίου 2025.

Το 2026 η ΑΑΔΕ προετοιμάζει να προσυμπληρώσει και τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα είτε έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από ακίνητα είτε είναι μισθωτοί – συνταξιούχοι και έχουν και εισοδήματα από ακίνητα.

Πρόκειται για όσους εισπράττουν ενοίκια , καθώς όσους εισπράττουν εισοδήματα από τις πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δηλαδή θα επιδιωχθεί η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε2 το οποίο υποβάλουν όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα και τα αντίστοιχα ποσά, θα μεταφερθούν και στο έντυπο Ε1.

Το χρονοδιάγραμμα

Οι φορολογούμενοι που θα δουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες με το άνοιγμα της πλατφόρμας, στις 15 Μαρτίου, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα της μεταφοράς των δεδομένων που έχει αναγράψει στους κωδικούς της δήλωσής τους η ΑΑΔΕ.

Κατόπιν, εάν δεν προβούν σε καμία αλλαγή στο ηλεκτρονικό έντυπο, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ο χρόνος της αυτόματης υποβολής των δηλώσεων είναι 30 ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας δηλαδή στις 15 Απριλίου , αλλά όπως και πέρυσι το διάστημα μπορεί να διευρυνθεί για κάποιες ημέρες.

