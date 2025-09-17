Ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2019 και μετά αποστέλλει η ΑΑΔΕ. Πρώτοι στη λίστα βρίσκονται όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις του έτους 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025.

Οι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που «τρέχει» η ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κατ’ εκτίμηση με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η φορολογική διοίκηση.

Φορολογικές δηλώσεις και πρόστιμα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας «εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου δύναται να γίνεται με έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου), και αφορά ιδίως στο επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Στο σημείωμα που θα λάβουν οι «ξεχασιάρηδες» θα αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης. Επίσης, θα αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το σημείωμα με τη «λυπητερή». Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά και βεβαιώνονται οι οφειλές που προσδιορίζονται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή: ΟΤ