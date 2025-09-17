newspaper
ΑΑΔΕ: «Ραβασάκια» για φορολογικές δηλώσεις από το παρελθόν – Ποιους αφορά
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:36

ΑΑΔΕ: «Ραβασάκια» για φορολογικές δηλώσεις από το παρελθόν – Ποιους αφορά

Μαζικά ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ μετά από διασταυρώσεις στοιχείων

Σύνταξη
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2019 και μετά αποστέλλει η ΑΑΔΕ. Πρώτοι στη λίστα βρίσκονται όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις του έτους 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025.

Οι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που «τρέχει» η ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κατ’ εκτίμηση με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η φορολογική διοίκηση.

Φορολογικές δηλώσεις και πρόστιμα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας «εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου δύναται να γίνεται με έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου), και αφορά ιδίως στο επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Στο σημείωμα που θα λάβουν οι «ξεχασιάρηδες» θα αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης. Επίσης, θα αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το σημείωμα με τη «λυπητερή». Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά και βεβαιώνονται οι οφειλές που προσδιορίζονται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή: ΟΤ

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Don't miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Νέο καμπανάκι για την επιβίωση της Ε.Ε. από τον Ντράγκι

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β' ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

