Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει χιλιάδες οδηγούς που αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, είτε αυτές αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα είτε σε αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ είτε έχει διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποπέσει σε άλλες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εντοπίζονται:

350.000 ιδιοκτήτες με παραβάσεις

150.000 χωρίς ΚΤΕΟ

90.000 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

«Ήδη έχουν τρέξει κάποιες διασταυρώσεις και έλεγχοι από στοιχεία που έχουν τόσο ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι το ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και δημόσιοι φορείς όπως είναι το υπουργείο Μεταφορών και η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων», σημειώνει μιλώντας στο MEGA η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου.

Στους παραβάτες οδηγούς θα δοθεί τρίμηνη προθεσμία για να συμμορφωθούν ώστε να μην αντιμετωπίσουν βαρύτατα πρόστιμα

«Έχουν εντοπιστεί 450.000 οδηγοί οι οποίοι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Οι εκκρεμότητες αυτές είτε αφορούν κάποιο ανασφάλιστο όχημα – και ο αριθμός είναι τεράστιος όσον αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, έχουν εντοπιστεί 300.000 ανασφάλιστα οχήματα – και από εκεί και πέρα 150.000 οδηγοί είτε δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ».

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι τα εξής:

Από 250 ευρώ έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

400 ευρώ χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ

Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας

«Σε αυτούς τους οδηγούς θα δοθεί μία τρίμηνη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, θα ‘τρέξει’ ένας δεύτερος έλεγχος και διασταυρώσεις να δουν ποιοι από αυτούς συμμορφώθηκαν, όσοι δεν συμμορφώθηκαν θα είναι αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα».