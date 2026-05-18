Οι πρωτεύουσες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης είναι πιο ανθεκτικές στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με άλλες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως θανατηφόροι καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), πέρυσι καταγράφηκαν θερμές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου σε τουλάχιστον το 95% της ηπείρου, σύμφωνα με το Euronews.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η έκθεση «υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη» για την Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε καθαρό μηδέν και να «ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στις κλιματικές επιπτώσεις».

Οι πιο ανθεκτικές στο κλίμα πρωτεύουσες της Ευρώπης

Ένας νέος δείκτης της πολωνικής πρωτοβουλίας COOLCITY ανέλυσε περισσότερες από 11.000 ευρωπαϊκές αστικές περιοχές για να αξιολογήσει ποιες είναι φυσικά πιο ικανές να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές προκλήσεις.

Υπό την ηγεσία της MGGP Aero, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην αεροφωτογράφιση και την τηλεπισκόπηση, ο δείκτης COOLCITY (CCI) συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα, αεροφωτογράφιση με λέιζερ και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση αστικών περιβαλλόντων.

Ο CCI εξετάζει τα φυσικά και δομημένα χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις πόλεις από τη ζέστη, τις πλημμύρες και την ξηρασία. Βαθμολογεί κάθε πόλη σε κλίμακα από το μηδέν έως το 10, χρησιμοποιώντας πέντε βασικές προκλήσεις προσαρμογής: διαπερατότητα εδάφους, κατάσταση βλάστησης, βιοποικιλότητα, συνθήκες νερού και θερμικές συνθήκες.

Μεταξύ των πρωτευουσών της Ευρώπης, η Στοκχόλμη, στη Σουηδία, κατέλαβε την πρώτη θέση, με βαθμολογία CCI 6,7. Πρόκειται για αύξηση 0,3 μονάδων σε σχέση με πέρυσι, εκτοπίζοντας το Βίλνιους, στη Λιθουανία, από την πρώτη θέση.

Ακολουθούν οι 10 πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο κλίμα και οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους:

Στοκχόλμη, Σουηδία: 6,7 Βίλνιους, Λιθουανία: 6,4 Ρίγα, Λετονία: 6,3 Ταλίν, Εσθονία: 5,9 Ελσίνκι, Φινλανδία: 5,8 Ζάγκρεμπ, Κροατία: 5,8 Μπρατισλάβα, Σλοβακία: 5,7 Βαρσοβία, Πολωνία: 5,7 Βερολίνο, Γερμανία: 5,6 Πράγα, Τσεχία: 5,5

Γιατί η Στοκχόλμη είναι η πιο ανθεκτική στο κλίμα πρωτεύουσα της Ευρώπης

Η Στοκχόλμη σημείωσε υψηλή βαθμολογία στην διαπερατότητα του εδάφους (8,4 στα 10), πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλη ποσότητα βροχής μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος αντί να προκαλέσει πλημμύρες.

Η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο – η Στοκχόλμη περιβάλλεται από δάση και φυσικά καταφύγια – αλλά η πόλη έχει επίσης επενδύσει στη διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος.

Μετά τον διορισμό του πρώτου «υπεύθυνου δέντρων» το 2001, τα αστικά δέντρα της πόλης έχουν ευδοκιμήσει χάρη στην εφεύρεση των «κοιλοτήτων δέντρων της Στοκχόλμης», οι οποίες δημιουργούν συνθήκες εδάφους παρόμοιες με αυτές του δάσους κάτω από σκληρές επιφάνειες, θρέφοντας τις ρίζες και απορροφώντας το νερό της βροχής.

Urban trees need up to 30m³ of loose soil to thrive. At Markhouse Corner we used Stockholm tree pits to give 4 trees the space, water and oxygen they need while keeping pavements safe and stable. These pits also channel rainwater from nearby surfaces 💧🌱 #NationalTreeWeek pic.twitter.com/oQoIO2YmRg — Meristem Design (@MeristemDesign) November 26, 2025

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η πόλη σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία όσον αφορά την κατάσταση της βλάστησης (6,2) – η οποία αξιολογεί την υγεία και την κάλυψη των δέντρων και των χώρων πρασίνου που συμβάλλουν στην ψύξη των πόλεων και στην απορρόφηση του νερού.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη μοναδική σύνθεση της πόλης από 14 νησιά, όπου η λίμνη γλυκού νερού Mälaren εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα, σημαίνει ότι σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία όσον αφορά τις θερμικές συνθήκες (6,7), καθώς οι αστικές επιφάνειες διαθέτουν πολλούς μηχανισμούς ψύξης.

Τα εκτεταμένα υδάτινα δίκτυα της πόλης έλαβαν επίσης καλή βαθμολογία για τις υδάτινες συνθήκες (6,4), αντανακλώντας την υγεία και την έκτασή τους. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Στοκχόλμη έλαβε βαθμολογία 5,6.