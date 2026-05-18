science
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Περιβάλλον 18 Μαΐου 2026, 06:00

Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι πρωτεύουσες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης είναι πιο ανθεκτικές στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με άλλες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως θανατηφόροι καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), πέρυσι καταγράφηκαν θερμές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου σε τουλάχιστον το 95% της ηπείρου, σύμφωνα με το Euronews.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η έκθεση «υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη» για την Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε καθαρό μηδέν και να «ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στις κλιματικές επιπτώσεις».

Οι πιο ανθεκτικές στο κλίμα πρωτεύουσες της Ευρώπης

Ένας νέος δείκτης της πολωνικής πρωτοβουλίας COOLCITY ανέλυσε περισσότερες από 11.000 ευρωπαϊκές αστικές περιοχές για να αξιολογήσει ποιες είναι φυσικά πιο ικανές να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές προκλήσεις.

Υπό την ηγεσία της MGGP Aero, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην αεροφωτογράφιση και την τηλεπισκόπηση, ο δείκτης COOLCITY (CCI) συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα, αεροφωτογράφιση με λέιζερ και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση αστικών περιβαλλόντων.

Ο CCI εξετάζει τα φυσικά και δομημένα χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις πόλεις από τη ζέστη, τις πλημμύρες και την ξηρασία. Βαθμολογεί κάθε πόλη σε κλίμακα από το μηδέν έως το 10, χρησιμοποιώντας πέντε βασικές προκλήσεις προσαρμογής: διαπερατότητα εδάφους, κατάσταση βλάστησης, βιοποικιλότητα, συνθήκες νερού και θερμικές συνθήκες.

Μεταξύ των πρωτευουσών της Ευρώπης, η Στοκχόλμη, στη Σουηδία, κατέλαβε την πρώτη θέση, με βαθμολογία CCI 6,7. Πρόκειται για αύξηση 0,3 μονάδων σε σχέση με πέρυσι, εκτοπίζοντας το Βίλνιους, στη Λιθουανία, από την πρώτη θέση.

Ταλίν, Εσθονία

Ακολουθούν οι 10 πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο κλίμα και οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους:

  1. Στοκχόλμη, Σουηδία: 6,7
  2. Βίλνιους, Λιθουανία: 6,4
  3. Ρίγα, Λετονία: 6,3
  4. Ταλίν, Εσθονία: 5,9
  5. Ελσίνκι, Φινλανδία: 5,8
  6. Ζάγκρεμπ, Κροατία: 5,8
  7. Μπρατισλάβα, Σλοβακία: 5,7
  8. Βαρσοβία, Πολωνία: 5,7
  9. Βερολίνο, Γερμανία: 5,6
  10. Πράγα, Τσεχία: 5,5

Γιατί η Στοκχόλμη είναι η πιο ανθεκτική στο κλίμα πρωτεύουσα της Ευρώπης

Η Στοκχόλμη σημείωσε υψηλή βαθμολογία στην διαπερατότητα του εδάφους (8,4 στα 10), πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλη ποσότητα βροχής μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος αντί να προκαλέσει πλημμύρες.

Η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο – η Στοκχόλμη περιβάλλεται από δάση και φυσικά καταφύγια – αλλά η πόλη έχει επίσης επενδύσει στη διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος.

Μετά τον διορισμό του πρώτου «υπεύθυνου δέντρων» το 2001, τα αστικά δέντρα της πόλης έχουν ευδοκιμήσει χάρη στην εφεύρεση των «κοιλοτήτων δέντρων της Στοκχόλμης», οι οποίες δημιουργούν συνθήκες εδάφους παρόμοιες με αυτές του δάσους κάτω από σκληρές επιφάνειες, θρέφοντας τις ρίζες και απορροφώντας το νερό της βροχής.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η πόλη σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία όσον αφορά την κατάσταση της βλάστησης (6,2) – η οποία αξιολογεί την υγεία και την κάλυψη των δέντρων και των χώρων πρασίνου που συμβάλλουν στην ψύξη των πόλεων και στην απορρόφηση του νερού.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη μοναδική σύνθεση της πόλης από 14 νησιά, όπου η λίμνη γλυκού νερού Mälaren εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα, σημαίνει ότι σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία όσον αφορά τις θερμικές συνθήκες (6,7), καθώς οι αστικές επιφάνειες διαθέτουν πολλούς μηχανισμούς ψύξης.

Τα εκτεταμένα υδάτινα δίκτυα της πόλης έλαβαν επίσης καλή βαθμολογία για τις υδάτινες συνθήκες (6,4), αντανακλώντας την υγεία και την έκτασή τους. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Στοκχόλμη έλαβε βαθμολογία 5,6.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream science
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή 13.05.26

Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12.05.26

Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Σύνταξη
Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Σύνταξη
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο

Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κώστας Ντελέζος
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Πότε ξεκινούν οι διακοπές 18.05.26

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies