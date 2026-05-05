Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο βρετανός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Ντέιβιντ Ατένμπορο, του οποίου τα ντοκιμαντέρ για τον φυσικό κόσμο έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ετοιμάζεται να γιορτάσει την Παρασκευή τα 100ά του γενέθλια.

Έχοντας στην πλάτη του 70 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, ο Ατένμπορο και η πανταχού αναγνωρίσιμη φωνή του έχουν γίνει συνώνυμο της ιστορίας της φύσης. Ο φυσιοδίφης παραμένει ακόμα στην πρωτοπορία των προσπαθειών προστασίας της φύσης, και κάποια από τα πλέον επιδραστικά του έργα παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η χαρισματική προσωπικότητα του Ατένμπορο, το χιούμορ, η ζεστασιά του, οι γνώσεις του για τη φύση, αλλά και το ταλέντο του στην αφήγηση, τον έχουν αναδείξει εδώ και χρόνια ως σούπερσταρ.

«Η ικανότητά σας να μεταδίδετε την ομορφιά και την ευθραυστότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος παραμένει απαράμιλλη» δήλωσε η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ συνοψίζοντας τα επιτεύγματά του το 2019.

Ο «Μοναχικός Τζορτζ» και το ευαίσθητο περιβάλλον

Τα ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο έχουν μεταφέρει το θαύμα αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Στις σκηνές που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται η γνωριμία του με δύο νεαρούς γορίλες που σκαρφάλωσαν στην πλάτη του στη διάρκεια της σειράς-ορόσημο Η Ζωή στη Γη το 1979.

Αποκάλυψε επίσης πώς οι όρκες συντονίζουν τις κινήσεις τους για να δημιουργήσουν κύματα και να σπάσουν τον θαλάσσιο πάγο πάνω στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο τα θηράματά τους οι φώκιες.

Πολλοί θεατές συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων το 2012 με την ιστορία του «Μοναχικού Χόρχε», την τελευταία γιγάντια χελώνα του νησιού Πίντα στο σύμπλεγμα των Γκαλαπάγκος.

«Είναι περίπου 80 ετών και έχει αρχίσει να τρίζει στις αρθρώσεις –όπως άλλωστε και εγώ» έλεγε ο Ατένμπορο, τότε 86 ετών.

Ο θάνατος του Χόρχε δύο εβδομάδες μετά τη βιντεοσκόπηση σήμανε το τέλος του είδους του.

«Εστίασε την προσοχή του κόσμου στην ευθραυστότητα του περιβάλλοντός μας» σχολίασε τότε ο παρουσιαστής.

Αν και ο Ατένμπορο έχει βρεθεί στην κορυφή πολλών δημοσκοπήσεων δημοφιλίας, έχει αναγνωριστεί το πιο αξιοθαύμαστο πρόσωπο της Βρετανίας και η σπουδαιότερη εν ζώ πολιτιστική προσωπικότητα της χώρας, οι φίλοι του λένε ότι αντιδρά με ενόχληση όταν ακούει να τον περιγράφουν ως «εθνικό θησαυρό».

«Αυτό που αισθάνεται είναι ότι είναι δημόσιος λειτουργός. Πιστεύει ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η φωνή της φύσης, να μιλήσει σε όλους για τα θαύματα της φύσης», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Γκάντον, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του.

Καθώς η κλιματική αλλαγλη επιταχύνεται και η απειλή για το περιβάλλον έχει γίνει πιο επείγον ζήτημα, ο Ατένμπορο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δέκατης δεκαετίας του στην ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Η μεγάλη επιτυχία του Γαλάζιος Πλανήτης 2 το 2017, το οποίο έκανε ορατό το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς, πέτυχε εντυπωσιακή τηλεθέαση στη Βρετανία πριν πουληθεί σε κανάλια σε όλο τον κόσμο.

Τα άλμπατρος που άθελά του τάιζαν πλαστικά τους νεοσσούς τους συγκίνησαν την κοινή γνώμη και ανάγκασαν τη βρετανική κυβέρνηση και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων να λάβουν μέτρα για περιορισμό των πλαστικών.

«Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει δει οτιδήποτε από αυτά έχει κάνει ο Σερ Ντέιβιντ έχει εμπνευστεί να νοιάζεται για τη φύση» δήλωσε ο Νταγκ Γκερ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Τηλεοπτικό αφιέρωμα και εκδηλώσεις

Στη Βρετανία, τα 100 χρόνια του Ντέιβιντ Ατένμπορο θα εορταστούν με ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα μιας εβδομάδας στο BBC, μια συναυλία στο Royal Albert Hall, εκδηλώσεις σε μουσεία, περιηγήσεις στη φύση και δενδροφυτεύσεις.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τη νέα του σειρά Μυστικός Κήπος. Ακόμα και στα 100 του χρόνια, ο Ατένμπορο συνεχίζει να εργάζεται, είπαν συνάδελφοί του στο BBC. Η περιέργεια και η χαρά της αφήγησης είναι αυτά που τον κρατούν ενεργό.

Γεννημένος στις 8 Μαΐου 1926, ο Ατένμπορο πέρασε την παιδική του ηλικία συλλέγοντας απολιθώματα, έντομα και αποξηραμένους ιππόκαμπους.

Η καριέρα του στο BBC απογειώθηκε το 1954 με την παρουσίαση του Zoo Quest, για το οποίο ταξίδεψε σε μακρινά μέρη του κόσμου για να φέρει νέα ζώα στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε ανέλθει στη θέση του υπεύθυνου προγράμματος στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, αποφάσισε όμως ότι ήθελε να επιστρέψει στα ντοκιμαντέρ.

Το Ζωή στη Γη προβλήθηκε το 1979, όταν ήταν 52 ετών, και τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Έγραψε ολόκληρο το σενάριο των 13 ωρών και πέρασε τρία χρόνια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να πει την ιστορία της εξέλιξης της ζωής.

Ακολούθησαν δεκάδες ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους τα Γαλάζιος Πλανήτης, Παγωμένος Πλανήτης και Δυναστείες. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, το αίσθημα της ανάγκης για δράση έγινε πιο επείγον.

Όπως έχει πει ο ίδιος, «πώς μπορώ να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να πω ότι γνώριζα το συνέβαινε στον κόσμο αλλά δεν έκανα τίποτα;»