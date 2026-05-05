Γιγάντια χωματερή στην Χιλή είναι η μεγαλύτερη πηγή μεθανίου στον κόσμο
Περιβάλλον 05 Μαΐου 2026, 17:43

Η χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος απελευθερώνει κάθε χρόνο 102.667 τόνους μεθανίου, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές δύο εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Μια γιγάντια πυραμίδα από ανάμεικτα σκουπίδια υψώνεται στο ερημικό τοπίο περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της χιλιανής πρωτεύουσας. Είναι μια χωματερή που μόλις αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή μεθανίου, μια σημαντική επιβάρυνση για το κλίμα σε όλο τον κόσμο.

Η χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος στα περίχωρα του Σαντιάγκο βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας με 50 ανθρωπογενείς πηγές μεθανίου, την οποία συνέταξε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις.

«Είναι μια μεγα-πηγή μεθανίου που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη Χιλή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο» δήλωσε στο Reuters o Χουάν Χοσέ Γκαρσές, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής μηχανικής και περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο.

Η χωματερή δέχεται τα απορρίμματα μιας περιοχής με πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η διαχειρίστρια εταιρεία KDM Empresas αντέδρασε στην έκθεση του ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι από το 2007 λειτουργεί σύστημα συλλογής του μεθανίου, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε κοντινό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

«Αυτό όχι μόνο μετριάζει σημαντικά το φαινόμενο θερμοκηπίου, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε καθαρή, χρήσιμη ενέργεια» είπε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το μεθάνιο είναι περίπου 80 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο του θερμοκηπίου. Δεδομένου όμως ότι επιζεί στην ατμόσφαιρα μόνο για λίγα χρόνια, αντί για αιώνες όπως το CO2, η μείωση των εκπομπών του θεωρείται ένας από τους ταχύτερους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου και μεγάλο μέρος των εκπομπών οφείλεται σε διαρροές από εγκαταστάσεις και δίκτυα διανομής. Μεθάνιο παράγεται επίσης από την αποσύνθεση οργανικής ύλης, για παράδειγμα στους ορυζώνες.

Στη χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος, τα συμπιεσμένα σκουπίδια απελευθερώνουν κάθε χρόνο 102.667 τόνους μεθανίου, εκτιμά η έκθεση του ΟΗΕ, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές δύο εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Το νούμερο ξεπερνά κατά περίπου 20.000 τόνους τη δεύτερη πηγή μεθανίου της έκθεσης, μια εγκατάσταση πετρελαίου και αερίου στο Τουρκμενιστάν. Οι επόμενες 20 πηγές της λίστας εκπέμπουν έως 60.000 τόνους τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Μπουλντόζες συμπιέζουν βουνά σκουπιδιών στη χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος (Reuters)

Μύγες και δυσοσμία

Τα σκουπίδια προσελκύουν μύγες και απελευθερώνουν απωθητικές οσμές που επιβαρύνουν  τους κατοίκους, διαμαρτυρήθηκε ο 70χρονος Πατρίσιο Σαλγάδο, ο οποίος ζει κοντά στη χωματερή.

«Κάνουν τη ζωή μας δύσκολη όλο το 24ωρο. Δεν είναι ευχάριστο» είπε.

Από την πλευρά της, η KDM Empresas υποστηρίζει ότι η έκθεση του UNEP είναι εσφαλμένη επειδή βασίστηκε σε μια μεμονωμένη μέτρηση το 2026, η οποία δεν λάμβανε υπόψη την επίδραση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το 2007 έως το 2025, το σύστημα συλλογής μεθανίου περιόρισε τις εκπομπές 700 εκατ. κυβικών μέτρων μεθανίου και 11 εκατ. κυβικών μέτρων διοξειδίου του άνθρακα.

Η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με προσεκτική διαλογή των οργανικών απορριμμάτων όπως τα αποφάγια, δήλωσε ο Μαρσέλο Μένα, καθηγητής χημείας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Βαλπαραΐσο. Αυτά τα οργανικά υλικά είναι που απελευθερώνουν μεθάνιο όταν σαπίζουν απουσία οξυγόνου.

Όπως είπε ο καθηγητής, «Αν καταφέρουμε να απομακρύνουμε αυτά που προκαλούν τις άσχημες οσμές από τα οργανικά απόβλητα και να τα επεξεργαστούμε μέσω αναερόβιας χώνευσης ή κομποστοποίησης, αυτό είναι που θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

