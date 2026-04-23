science
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
science

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 23 Απριλίου 2026, 15:04

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η υγεία των Ευρωπαίων απειλείται όλο και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την έκθεση Lancet Countdown, του έγκριτου βρετανικού επιστημονικού περιοδικού. Το γεγονός αυξάνει την πίεση στα συστήματα υγείας.

Η έρευνα διαπιστώνει επιδείνωση της υγείας των Ευρωπαίων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Η θνησιμότητα λόγω καύσωνα, ειδικότερα, σημειώνει απότομη αύξηση.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος στον πλανήτη που θερμαίνεται ταχύτερα. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει φτάσει τους +2,4°C, σε σύγκριση με μια παγκόσμια μέση αύξηση 1,3°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή. Στην έκθεση αναλύθηκαν 44 δείκτες για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των πληθυσμών σε 53 ευρωπαϊκές χώρες.

Το αποτέλεσμα της ξηρασίας σε λίμνη στην Αυστρία

Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις

Αυτό που διαπίστωσαν οι ειδικοί είναι οι ανισότητες στους κινδύνους για την υγεία. Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι σχεδόν 11 φορές πιο πιθανό να βιώσουν επισιτιστική ανασφάλεια, που σχετίζεται με καύσωνες και ξηρασία, από ό,τι τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος.

Οι καύσωνες αποτελούν το μεγαλύτερο βάρος για την υγεία των Ευρωπαίων. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι σχεδόν 63.000 θάνατοι στην Ευρώπη το 2024 θα αποδοθούν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Η ερευνήτρια Μαντλίν Τόμσον, ειδική σε θέματα υγείας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, σημειώνει: «Κάθε καλοκαίρι, η Ευρώπη αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ζωές και μέσα διαβίωσης». Πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο: μικρά παιδιά, έγκυοι γυναίκες, ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες ασθένειες.

Την περίοδο 2015-2024 διαπιστώνεται ετήσια αύξηση 52 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων σε σύγκριση με την περίοδο 1991-2000. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των ημερών με καθημερινές προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη έχει αυξηθεί κατά 318%. Για τον Γιοακίμ Ροκλέφ, συνδιευθυντή του τμήματος του Lancet Countdown για την Ευρώπη, «αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού».

Υπερέκθεση εργαζομένων στη ζέστη

Η ακραία ζέστη καθιστά επικίνδυνη τη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Το 2024, οι Ευρωπαίοι αντιμετώπισαν 182 ώρες κινδύνου θερμικού στρες από μέτρια ή ελαφριά δραστηριότητα, όπως το περπάτημα. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ, καθώς η ζέστη επιδεινώνει καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, άσθμα και διαταραχές ψυχικής υγείας.

Φενεός, Ελλάδα. Εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2025

Ορισμένοι εργαζόμενοι, όπως οι αγρότες και οι εργάτες κατασκευών, υπερεκτίθενται στη ζέστη. Σύμφωνα με την έκθεση, την περίοδο 2000-2023, η διαθεσιμότητα των εργαζομένων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους μειώθηκε κατά περίπου 24 ώρες ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με την περίοδο 1965-1994. Και αυτό, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Οι περιοχές που επηρεάζονται κυρίως είναι η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Μαντλίν Τόμσον, «η Ευρώπη απλώς δεν είναι προετοιμασμένη για τις προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζει σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα».

Πλήγμα στην επισιτιστική ασφάλεια

Οι καύσωνες δεν είναι μόνο υπερβολική ζέστη. Συχνά συνοδεύονται από σοβαρές και επαναλαμβανόμενες ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές. Περίπου 10% της έκτασης της Ευρώπης έχει βιώσει ακραία έως εξαιρετική ξηρασία την τελευταία δεκαετία. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει την επισιτιστική ανασφάλεια, η οποία επηρέασε ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους με σοβαρό ή μέτριο τρόπο το 2023.

Επίσης, αυξάνονται οι κίνδυνοι και ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται σε πυρκαγιές.

Μολυσματικές ασθένειες και αλλεργίες

Ένας άλλος κίνδυνος που αυξάνεται ραγδαία είναι οι μολυσματικές ασθένειες. Σύμφωνα με το Lancet, ο κίνδυνος μετάδοσής τους έχει αυξηθεί κατά περίπου 300% σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980. Ιδιαίτερα για τους ιούς που μεταδίδονται από το κουνούπι τίγρης, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο ιός τσικουνγκούνια.

Ο Γιοακίμ Ροκλέφ σημειώνει ότι επιδημίες αυτού του είδους «γίνονται επαναλαμβανόμενα ετήσια φαινόμενα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας». Και επισημαίνει ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο και συνδέεται στενά με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τουρίστες στη Βενετία κατά διάρκεια καύσωνα

Επίσης, υπάρχουν επίσης κίνδυνοι για τον ιό του Δυτικού Νείλου, την ελονοσία και ασθένειες που προκαλούνται από τα βακτήρια Vibrio, τα οποία ευθύνονται για τροφική δηλητηρίαση και χολέρα.

Άλλη μία επίπτωση είναι οι αλλεργίες. Η περίοδος παρουσίας της γύρης έχει επιμηκυνθεί κατά μέσο όρο κατά μία έως δύο εβδομάδες μεταξύ 2015 και 2024. Συνεπώς, αυξάνεται και η έκθεση για τα άτομα που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα.

Και, παρά τον αυξανόμενο αριθμό επιστημονικών μελετών για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για την υγεία, παράλληλα μειώνεται το ενδιαφέρον για το θέμα. Και αυτό αφορά τόσο τους πολίτες, όσο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies