Οι ξεναγοί της Ρώμης επανέλαβαν το αίτημά τους για επανεξέταση των θερινών ωρών λειτουργίας ορισμένων από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης σε περιόδους ζέστης, μετά τον θάνατο μιας συναδέλφου τους από πιθανή καρδιακή προσβολή, ενώ ξεναγούσε μια ομάδα στο Κολοσσαίο υπό καύσωνα.

Η Τζιοβάνα Μαρία Τζιαμαρίνο, 56 ετών, κατέρρευσε στο αμφιθέατρο στις 6 μ.μ. την Τρίτη. Παρά τις προσπάθειες των τουριστών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν μπόρεσε να ανανήψει και πέθανε επί τόπου.

Προβληματισμός για τα υψηλά επίπεδα ζέστης

Ο θάνατός της συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Ξεναγών Τουρισμού ότι «η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας».

Καθώς έρχονταν συνεχώς αφιερώματα και συλλυπητήρια, η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Τζιαμαρίνο ήταν απόδειξη της σωματικής καταπόνησης που επιβάλλει η ξενάγηση στο σώμα και προέτρεψε τις αρχές να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται το πρωί, όταν είναι δροσερά, ή αργά το βράδυ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ’ όλα, οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου [που περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, το Φόρουμ και τον Παλατίνο Λόφο] πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε η AGTA σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι άσκοπο να μιλάμε κάθε χρόνο για «έκτακτη κατάσταση λόγω καύσωνα» σαν να πρόκειται για κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και εδώ και μερικά χρόνια, η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», οι ώρες λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7:00 έως τις 20:15.

«Εδώ και τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης λειτουργίας ολόκληρου του πάρκου στις 7:00 π.μ. και να μετατεθεί η ώρα κλεισίματος κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA. «Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Αδιανόητοι οι ρυθμοί εργασίας

Η ένωση δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν αναγκάσει πολλά από τα μέλη της να πιέζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται με αβάσταχτο ρυθμό για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

«[Την Τρίτη] ένας ξεναγός έφυγε για πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα για άλλες «ασφαλέστερες» και λιγότερο απαιτητικές δουλειές», πρόσθεσε η δήλωση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία».

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της Τζιαμαρίνο και δήλωσαν πόσο πολύ εκτιμούσαν την «επαγγελματική της αφοσίωση». Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζιούλι, δήλωσε ότι ο θάνατός της «υπογραμμίζει με έντονο τρόπο την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία εκείνων που, κάθε μέρα, συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς». Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, τα φώτα του Κολοσσαίου σβήστηκαν στις 9 μ.μ. την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η εθνική ομοσπονδία ξεναγών της Ιταλίας, Federagit, ζήτησε επίσης να πάει μπροστά κατά μία ώρα η έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου.

Η Φρανσέσκα Ντουίμιχ, που εκπροσωπεί 300 Ρωμαίους ξεναγούς, δήλωσε ότι οι αφυδατωμένοι τουρίστες συχνά λιποθυμούν λόγω της καλοκαιρινής ζέστης της Ρώμης.

«Το Φόρουμ είναι μια κοιλότητα, δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει αέρας», δήλωσε η Ντουίμιχ στο Associated Press. «Αν βρεθείτε εκεί στη 1 ή στις 2 το μεσημέρι με την καλοκαιρινή ζέστη, θα αισθανθείτε αδιαθεσία».