Πώς οι  επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να περνούν από γενιά σε γενιά

Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί βιολογικές αλλαγές που δείχνουν να κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, αποκαλύπτει μελέτη σε μύγες, ένα ανησυχητικό εύρημα καθώς η κλιματική αλλαγή ανεβάζει το θερμόμετρο,

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Molecular Biology and Evolution, διαπιστώνει ότι οι αλλαγές στην ανάπτυξη των ζώων επιμένουν για τουλάχιστον τρεις γενιές μετά το αρχικό συμβάν.

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως σημαντική εξελικτική πρόκληση για πολλά είδη. Στη νέα μελέτη, ερευνητές του Ινστιτούτου Εξελικτικής Βιολογίας της Βαρκελώνης μελέτησαν στο εργαστήριο θηλυκές μύγες του ξιδιού (Drosophila melanogaster) που είχαν συλλεχθεί σε Ισπανία και Φινλανδία.

Θερμικό σοκ

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε την έκφραση γονιδίων και τις ρυθμιστικές αποκρίσεις σε συνθήκες θερμικού σοκ, καθώς και τις επιπτώσεις στην επιβίωση και τον χρόνο ανάπτυξης των απογόνων. Στη συνέχεια εξέτασε τα ίδια χαρακτηριστικά στις επόμενες γενιές για να διερευνήσει τη διαγενεακή κληρονομικότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονες γονιδιακές αποκρίσεις στο θερμικό στρες και στους δύο πληθυσμούς, ωστόσο η ρύθμιση ήταν λιγότερο αποτελεσματική στον πληθυσμό από το ψυχρό περιβάλλον.

Το θερμικό σοκ επηρέασε αρνητικά την επιβίωση και την ανάπτυξη της πρώτης γενιάς απογόνων (αυγά που γεννήθηκαν εντός δύο ημερών από το θερμικό σοκ) και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, στον πληθυσμό από το ξηρό κλίμα, οι μεταγενέστερες ομάδες απογόνων (αυγά που γεννήθηκαν περισσότερες από δύο ημέρες μετά το θερμικό σοκ) παρουσίασαν ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, υποδηλώνοντας μια πιθανώς ευνοϊκή φυσιολογική ανταπόκριση.

Ορισμένες επιδράσεις του θερμικού στρες στην έκφραση των γονιδίων διατηρήθηκαν έως και τρεις γενιές αργότερα, ιδιαίτερα στον πληθυσμό από το ξηρό περιβάλλον. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών στον πληθυσμό του ξηρού κλίματος που σχετίζονται με αλλαγές στην έκφραση γονιδίων, προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το πώς το περιβαλλοντικό στρες μπορεί να επηρεάσει την εξελικτική διαδικασία.

Οι αλλαγές στην έκφραση γονιδίων, αναφέρουν οι ερευνητές, συνδέονται με τους λεγόμενους επιγενετικούς παράγοντες, μόρια που συνδέονται στο μόριο του DNA και ρυθμίσουν τη λειτουργία κοντινών γονιδίων.

Οι επιγενετικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αναπαραγωγικά κύτταρα είναι κληρονομήσιμες.