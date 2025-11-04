science
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04 Νοεμβρίου 2025 | 11:25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Αρσενικά ποντίκια που προπονήθηκαν στο τρέξιμο απέκτησαν γιους που γεννήθηκαν γυμνασμένοι χωρίς να έχουν ασκηθεί, ένα φαινόμενο που ξεπερνά τους κλασικούς νόμους της κληρονομικότητας. Αν τα ευρήματα ισχύουν και στον άνθρωπο, οι άνδρες που σκέφτονται να τεκνοποιήσουν θα είχαν έναν επιπλέον λόγο να ασκούνται, πέρα από την προστασία της δικής τους υγείας.

Τα περισσότερα κληρονομικά χαρακτηριστικά περνούν από τους γονείς στα παιδιά μέσω των γονιδίων. Σχετικά πρόσφατα όμως έγινε σαφές ότι τα χαρακτηριστικά των απογόνων επηρεάζονται και από κληροδοτούμενους «επιγενετικούς» παράγοντες, μόρια που συνδέονται στο DNA και ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν τις αλληλουχίες τους.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Cell Metabolism αφορά μια μορφή κληρονομικότητας που βασίζεται σε μικρά μόρια RNA, γνωστά ως microRNA ή miRNA, τα οποία κρύβονται στα σπερματοζωάρια και λειτουργούν ως επιγενετικοί παράγοντες.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ναντσίνγκ στην Κίνα εκπαίδευσαν αρσενικά ποντίκια να τρέχουν στον τροχό για δύο εβδομάδες, πριν τα αφήσουν να ζευγαρώσουν με θηλυκά που δεν ασκούνταν.

Οι αρσενικοί απόγονοι μπορούσαν να τρέχουν για περισσότερο χρόνο, συγκριτικά με τους γιους ποντικών που δεν είχαν γυμναστεί ποτέ.

Είχαν επίσης πιο δυνατές μυϊκές ίνες και δεν εμφάνισαν παχυσαρκία ή διαβήτη όταν η δίαιτά τους εμπλουτίστηκε με λιπαρά.

Τα οφέλη της άσκησης δείχνουν να μεταφέρονται στα σπαρματοζωάρια μέσω μορίων RNA

Τα οφέλη της άσκησης δείχνουν να μεταφέρονται στα σπαρματοζωάρια μέσω μορίων RNA

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα αλληλούχησε το RNA του σπέρματος των γυμνασμένων πατεράδων και εντόπισε 10 miRNA σε αυξημένα επίπεδα. Τα μόρια αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν την έκφραση του γονιδίου της πρωτεΐνης NCoR1, η οποία αναστέλλει την παραγωγή μιτοχονδρίων, των «ενεργειακών εργοστασίων» των κυττάρων, από τα οποία εξαρτάται η αερόβια αντοχή.

Επιπλέον, η εισαγωγή ενός συγκεκριμένου miRNA σε έμβρυα ποντικών από αγύμναστους πατέρες ήταν αρκετή για να τους προσφέρει αυξημένη αντοχή.

Το φαινόμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί στον άνθρωπο, ωστόσο οι ερευνητές έκαναν το πρώτο βήμα εξετάζοντας σπερματοζωάρια οκτώ ανδρών που γυμνάζονταν συστηματικά και 24 που δεν ασκούνταν. Στα σπερματοζωάρια της πρώτης ομάδας βρέθηκαν ανεβασμένα επίπεδα επτά από τα δέκα miRNA που αναγνωρίστηκαν στα ποντίκια.

Παραμένει ωστόσο άγνωστο ποιος είναι ο μηχανισμός παραγωγής των miRNA και γιατί τα οφέλη της άσκησης δεν κληροδοτούνται στους θηλυκούς απογόνους.

Αγνωστο είναι επίσης το κατά πόσο η αερόβια αντοχή επηρεάζεται από επιγενετικούς παράγοντες της μητέρας που κρύβονται στο ωάριο.

«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
