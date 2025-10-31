Θεραπεία με ιούς εξουδετερώνει μια από τις πιο επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις

Ένα κοκτέιλ ιών που προσβάλλουν αποκλειστικά βακτήρια δείχνει αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του ανθεκτικού χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA), ο οποίος προκαλεί νοσοκομειακές λοιμώξεις με περισσότερους από 100.000 θανάτους τον χρόνο.

Η χρήση βακτηριοφάγων, όπως ονομάζονται οι ιοί που προσβάλλουν βακτήρια, θα μπορούσε να προσφέρει λύση στο πρόβλημα της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά, ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η νέα προσέγγιση δοκιμάστηκε σε 32 ασθενείς με MRSA που πέρασε από την κυκλοφορία του αίματος στους ιστούς, «μια από τις σοβαρότερες και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες βακτηριακές λοιμώξεις» σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα δύο τρίτα των ασθενών έλαβαν ισχυρά αντιβιοτικά μαζί με ένα κοκτέιλ βακτηριοφάγων που ανέπτυξε η εταιρεία βιοτεχνολογίας Armata Pharmaceuticals. Οι υπόλοιποι έλαβαν αντιβιοτικά μαζί με ψευδοφάρμακο (placebo) για λόγους σύγκρισης.

Η ομάδα που έλαβε τους βακτηριοφάγους είχε καλύτερη κλινική εξέλιξη από την ομάδα ελέγχου, ανέφεραν οι ερευνητές στο συνέδριο λοιμωδών νοσημάτων IDWeek που πραγματοποιείται στην Ατλάντα.

Οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία ήταν λιγότερο πιθανό να υποτροπιάσουν, έμειναν λιγότερο χρόνο στην εντατική και στο νοσοκομείο και βγήκαν αρνητικοί στις καλλιέργειες πιο σύντομα.

Σοβαρές παρενέργειες δεν καταγράφηκαν.

Τα αποτελέσματα «επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας θεραπείας με βακτηριοφάγους για τη βακτηριαιμία από χρυσόζοντα σταφυλόκοκκο» δήλωσε η Λόρεν Μίλερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, επικεφαλής της δοκιμής.

Τα ευρήματα «παρέχουν ισχυρή αιτιολόγηση για μια μελέτη Φάσης 3 και υποδηλώνουν μια πιθανή αλλαγή μοντέλου στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ανθεκτικές λοιμώξεις» είπε.

Τον περασμένο μήνα, ερευνητές στις ΗΠΑ παρουσίασαν τους πρώτους βακτηριοφάγους που σχεδιάστηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, ικανούς να εξουδετερώνουν το βακτήριο E.coli, αιτία διαφόρων σοβαρών λοιμώξεων.