GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
Επιστήμες 14 Μαΐου 2026, 18:13

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Με μια απρόσμενη πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη η αμερικανική βιομηχανία εστίασης: Τα φάρμακα GLP-1 για απώλεια βάρους δεν αλλάζουν μόνο το σώμα των καταναλωτών, αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες.

Το αποτέλεσμα είναι αισθητό στα ταμεία των εστιατορίων, καθώς ολοένα και περισσότεροι πελάτες μειώνουν τις εξόδους τους για φαγητό, παραγγέλνουν μικρότερες ποσότητες και αποφεύγουν ακόμη και το αλκοόλ.

Οι μεγάλες αλυσίδες fast food και casual dining στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με ανησυχία τη νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν πρόκειται για μια προσωρινή τάση ή για μια βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι πελάτες τρώνε λιγότερο — και διαφορετικά

Η Natalie Green, νοσηλεύτρια γονιμότητας στο Μανχάταν, θυμάται ότι παλαιότερα ταξίδευε συχνά μέχρι το Jersey City μόνο και μόνο για να απολαύσει τα διάσημα μεγάλα πιάτα του Cheesecake Factory. Όμως, από τότε που ξεκίνησε θεραπεία με το φάρμακο Zepbound πριν από δύο χρόνια, η σχέση της με το φαγητό έχει αλλάξει ριζικά.

Όπως λέει στη Wall Street Journal, πλέον προτιμά πιο «ελαφριές» επιλογές, όπως τα γεύματα του Chipotle, τα οποία θεωρεί πιο φρέσκα και ισορροπημένα. Οι τεράστιες μερίδες που κάποτε αποτελούσαν κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας φαγητού δεν της προκαλούν πλέον ενδιαφέρον.

Παρόμοια είναι και η εμπειρία της Kaye Kohlmann, νοσηλεύτρια από το Ουισκόνσιν. Πριν ξεκινήσει μαζί με τον σύζυγό της θεραπεία με GLP-1 τον Ιανουάριο, το ζευγάρι έτρωγε εκτός σπιτιού έως και έξι φορές τον μήνα. Σήμερα, οι επισκέψεις τους σε αλυσίδες όπως είναι τα McDonald’s και τα Burger King έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Η ίδια περιγράφει ότι πλέον κάνει πιο συνειδητές επιλογές: αντί για μια τεράστια μπριζόλα 20 ουγκιών στο Texas Roadhouse, επιλέγει μια σαφώς μικρότερη μερίδα.

Ο σύζυγός της, που παλαιότερα παρήγγελνε πλήρες γεύμα στο Taco Bell με tacos, αναψυκτικό και burritos, πλέον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει ακόμη και τη μισή ποσότητα.

Οι αριθμοί ανησυχούν τη Wall Street

Η επίδραση των GLP-1 δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες ιστορίες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, περισσότερο από το 12% των Αμερικανών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τέτοιου είδους φάρμακα για απώλεια βάρους, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τις αρχές του 2024.

Οι αναλυτές της J.P. Morgan εκτιμούν ότι μέχρι το 2030 περισσότεροι από 30 εκατομμύρια Αμερικανοί θα λαμβάνουν GLP-1 θεραπείες, ιδιαίτερα εάν εγκριθούν και διαδοθούν ευρέως οι μορφές χαπιού.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη σημάνει συναγερμό στη Wall Street. Οι επενδυτές και οι αναλυτές εξετάζουν ποιες εταιρείες θα βγουν κερδισμένες και ποιες χαμένες από τη νέα τάση.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Cornell σε 150.000 νοικοκυριά έδειξε ότι οικογένειες με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 μείωσαν κατά 8% τις δαπάνες σε fast food, καφετέριες και αλυσίδες γρήγορης εξυπηρέτησης μέσα σε μόλις έξι μήνες από την έναρξη της θεραπείας.

Οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες, τηγανητά και υπερκατανάλωση θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες. Αντίθετα, αλυσίδες fast-casual με έμφαση στις πιο υγιεινές ή εξατομικευμένες επιλογές φαίνεται να επωφελούνται.

Τα φάρμακα GLP-1 είναι συνήθως ενέσιμα, κάποια όμως κυκλοφορούν και σε χάπι

Η απάντηση των αλυσίδων: πρωτεΐνη και μικρές μερίδες

Μπροστά στις αλλαγές, οι αμερικανικές αλυσίδες εστίασης προσαρμόζουν ήδη τη στρατηγική τους.

Η McDonald’s έχει ξεκινήσει να προβάλλει πιο έντονα την περιεκτικότητα των προϊόντων της σε πρωτεΐνη, καθώς πολλοί χρήστες GLP-1 προσπαθούν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα κατά την απώλεια βάρους.

Αντίστοιχα, η KFC επενδύει σε μικρότερες μερίδες και snack επιλογές, θεωρώντας ότι το κοτόπουλο και η υψηλή πρωτεΐνη μπορούν να προσελκύσουν τη νέα γενιά καταναλωτών.

Η Panera Bread προχώρησε ακόμη περισσότερο, πραγματοποιώντας έρευνες στους πελάτες της για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών GLP-1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περίπου το 17% των πελατών της χρησιμοποιεί τέτοιου είδους φάρμακα — ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Η αλυσίδα ανταποκρίθηκε προσφέροντας μικρότερες μερίδες, συνδυασμούς μισών sandwich και σαλάτας, αλλά και επιλογές που θεωρούνται πιο «υγιεινές» χωρίς να στερούνται γεύσης.

Το τέλος της εποχής των «γιγαντιαίων» γευμάτων;

Ακόμη και αλυσίδες που είχαν ταυτιστεί με την υπερβολή προσαρμόζονται. Η Olive Garden, γνωστή για τα απεριόριστα breadsticks της, λάνσαρε φέτος σε εθνικό επίπεδο ένα νέο μενού με ελαφρύτερες μερίδες.

Η εταιρεία παραδέχεται ότι η κίνηση στοχεύει μεταξύ άλλων και στους χρήστες GLP-1, αν και επισημαίνει ότι αφορά συνολικά καταναλωτές που αναζητούν πιο οικονομικές ή πιο υγιεινές επιλογές.

Η Michelle Ambrosio Chambers από το Τέξας, η οποία έχει χάσει περίπου 68 κιλά μέσα σε τρία χρόνια χάρη στα GLP-1, περιγράφει ότι πλέον αποφεύγει τα βαριά combo meals και επιλέγει εξατομικευμένα γεύματα με ελεγχόμενες θερμίδες.

Όπως παραδέχεται, συνεχίζει να τρώει έξω, αλλά πολύ πιο σπάνια — και σίγουρα όχι στις ποσότητες του παρελθόντος.

Μια αλλαγή που ήρθε για να μείνει;

Παρότι αρκετοί ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί ασθενείς σταματούν τελικά τη θεραπεία και επιστρέφουν εν μέρει στις προηγούμενες συνήθειές τους, η αγορά θεωρεί ότι οι αλλαγές που φέρνουν τα GLP-1 είναι ήδη αρκετά ισχυρές ώστε να μετασχηματίσουν την εστίαση.

Για δεκαετίες, η αμερικανική βιομηχανία τροφίμων στηρίχθηκε στις μεγάλες μερίδες και στην υπερκατανάλωση. Τώρα, η νέα γενιά καταναλωτών φαίνεται να αναζητά ακριβώς το αντίθετο: λιγότερο φαγητό, καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στις επιλογές της.

Και αυτό ίσως αποδειχθεί η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει δει ο κλάδος εδώ και πολλά χρόνια.

Πηγή: OT.gr

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Νικόλαος Κώτσης
Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Φύλλια Πολίτη
Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

