Με μια απρόσμενη πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη η αμερικανική βιομηχανία εστίασης: Τα φάρμακα GLP-1 για απώλεια βάρους δεν αλλάζουν μόνο το σώμα των καταναλωτών, αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες.

Το αποτέλεσμα είναι αισθητό στα ταμεία των εστιατορίων, καθώς ολοένα και περισσότεροι πελάτες μειώνουν τις εξόδους τους για φαγητό, παραγγέλνουν μικρότερες ποσότητες και αποφεύγουν ακόμη και το αλκοόλ.

Οι μεγάλες αλυσίδες fast food και casual dining στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με ανησυχία τη νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν πρόκειται για μια προσωρινή τάση ή για μια βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι πελάτες τρώνε λιγότερο — και διαφορετικά

Η Natalie Green, νοσηλεύτρια γονιμότητας στο Μανχάταν, θυμάται ότι παλαιότερα ταξίδευε συχνά μέχρι το Jersey City μόνο και μόνο για να απολαύσει τα διάσημα μεγάλα πιάτα του Cheesecake Factory. Όμως, από τότε που ξεκίνησε θεραπεία με το φάρμακο Zepbound πριν από δύο χρόνια, η σχέση της με το φαγητό έχει αλλάξει ριζικά.

Όπως λέει στη Wall Street Journal, πλέον προτιμά πιο «ελαφριές» επιλογές, όπως τα γεύματα του Chipotle, τα οποία θεωρεί πιο φρέσκα και ισορροπημένα. Οι τεράστιες μερίδες που κάποτε αποτελούσαν κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας φαγητού δεν της προκαλούν πλέον ενδιαφέρον.

Παρόμοια είναι και η εμπειρία της Kaye Kohlmann, νοσηλεύτρια από το Ουισκόνσιν. Πριν ξεκινήσει μαζί με τον σύζυγό της θεραπεία με GLP-1 τον Ιανουάριο, το ζευγάρι έτρωγε εκτός σπιτιού έως και έξι φορές τον μήνα. Σήμερα, οι επισκέψεις τους σε αλυσίδες όπως είναι τα McDonald’s και τα Burger King έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Η ίδια περιγράφει ότι πλέον κάνει πιο συνειδητές επιλογές: αντί για μια τεράστια μπριζόλα 20 ουγκιών στο Texas Roadhouse, επιλέγει μια σαφώς μικρότερη μερίδα.

Ο σύζυγός της, που παλαιότερα παρήγγελνε πλήρες γεύμα στο Taco Bell με tacos, αναψυκτικό και burritos, πλέον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει ακόμη και τη μισή ποσότητα.

Οι αριθμοί ανησυχούν τη Wall Street

Η επίδραση των GLP-1 δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες ιστορίες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, περισσότερο από το 12% των Αμερικανών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τέτοιου είδους φάρμακα για απώλεια βάρους, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τις αρχές του 2024.

Οι αναλυτές της J.P. Morgan εκτιμούν ότι μέχρι το 2030 περισσότεροι από 30 εκατομμύρια Αμερικανοί θα λαμβάνουν GLP-1 θεραπείες, ιδιαίτερα εάν εγκριθούν και διαδοθούν ευρέως οι μορφές χαπιού.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη σημάνει συναγερμό στη Wall Street. Οι επενδυτές και οι αναλυτές εξετάζουν ποιες εταιρείες θα βγουν κερδισμένες και ποιες χαμένες από τη νέα τάση.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Cornell σε 150.000 νοικοκυριά έδειξε ότι οικογένειες με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 μείωσαν κατά 8% τις δαπάνες σε fast food, καφετέριες και αλυσίδες γρήγορης εξυπηρέτησης μέσα σε μόλις έξι μήνες από την έναρξη της θεραπείας.

Οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες, τηγανητά και υπερκατανάλωση θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες. Αντίθετα, αλυσίδες fast-casual με έμφαση στις πιο υγιεινές ή εξατομικευμένες επιλογές φαίνεται να επωφελούνται.

Η απάντηση των αλυσίδων: πρωτεΐνη και μικρές μερίδες

Μπροστά στις αλλαγές, οι αμερικανικές αλυσίδες εστίασης προσαρμόζουν ήδη τη στρατηγική τους.

Η McDonald’s έχει ξεκινήσει να προβάλλει πιο έντονα την περιεκτικότητα των προϊόντων της σε πρωτεΐνη, καθώς πολλοί χρήστες GLP-1 προσπαθούν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα κατά την απώλεια βάρους.

Αντίστοιχα, η KFC επενδύει σε μικρότερες μερίδες και snack επιλογές, θεωρώντας ότι το κοτόπουλο και η υψηλή πρωτεΐνη μπορούν να προσελκύσουν τη νέα γενιά καταναλωτών.

Η Panera Bread προχώρησε ακόμη περισσότερο, πραγματοποιώντας έρευνες στους πελάτες της για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών GLP-1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περίπου το 17% των πελατών της χρησιμοποιεί τέτοιου είδους φάρμακα — ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Η αλυσίδα ανταποκρίθηκε προσφέροντας μικρότερες μερίδες, συνδυασμούς μισών sandwich και σαλάτας, αλλά και επιλογές που θεωρούνται πιο «υγιεινές» χωρίς να στερούνται γεύσης.

Το τέλος της εποχής των «γιγαντιαίων» γευμάτων;

Ακόμη και αλυσίδες που είχαν ταυτιστεί με την υπερβολή προσαρμόζονται. Η Olive Garden, γνωστή για τα απεριόριστα breadsticks της, λάνσαρε φέτος σε εθνικό επίπεδο ένα νέο μενού με ελαφρύτερες μερίδες.

Η εταιρεία παραδέχεται ότι η κίνηση στοχεύει μεταξύ άλλων και στους χρήστες GLP-1, αν και επισημαίνει ότι αφορά συνολικά καταναλωτές που αναζητούν πιο οικονομικές ή πιο υγιεινές επιλογές.

Η Michelle Ambrosio Chambers από το Τέξας, η οποία έχει χάσει περίπου 68 κιλά μέσα σε τρία χρόνια χάρη στα GLP-1, περιγράφει ότι πλέον αποφεύγει τα βαριά combo meals και επιλέγει εξατομικευμένα γεύματα με ελεγχόμενες θερμίδες.

Όπως παραδέχεται, συνεχίζει να τρώει έξω, αλλά πολύ πιο σπάνια — και σίγουρα όχι στις ποσότητες του παρελθόντος.

Μια αλλαγή που ήρθε για να μείνει;

Παρότι αρκετοί ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί ασθενείς σταματούν τελικά τη θεραπεία και επιστρέφουν εν μέρει στις προηγούμενες συνήθειές τους, η αγορά θεωρεί ότι οι αλλαγές που φέρνουν τα GLP-1 είναι ήδη αρκετά ισχυρές ώστε να μετασχηματίσουν την εστίαση.

Για δεκαετίες, η αμερικανική βιομηχανία τροφίμων στηρίχθηκε στις μεγάλες μερίδες και στην υπερκατανάλωση. Τώρα, η νέα γενιά καταναλωτών φαίνεται να αναζητά ακριβώς το αντίθετο: λιγότερο φαγητό, καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στις επιλογές της.

Και αυτό ίσως αποδειχθεί η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει δει ο κλάδος εδώ και πολλά χρόνια.

Πηγή: OT.gr