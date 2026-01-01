science
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
science

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Επιστήμες 01 Ιανουαρίου 2026

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Το αλάτι και η ζάχαρη περιορίζονται και οι μερίδες μικραίνουν: η δημοφιλία της νέας γενιάς φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αναγκάζει τη βιομηχανία τροφίμων να επανασχεδιάσει τα προϊόντα της.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εταιρείες συσκευασμένων τροφίμων και οι αλυσίδες ταχυφαγείων θα αναγκαστούν να αλλάξουν περαιτέρω το μενού τους το 2026, οπότε θα κυκλοφορήσουν στην αγορά φάρμακα GLP-1 σε μορφή χαπιού.

Περισσότεροι ασθενείς με παχυσαρκία αναμένεται να δοκιμάσουν τις θεραπείες ως χάπι, καθώς οι σημερινές ενέσεις είναι ακριβότερες και πολλοί διστάζουν να τις χρησιμοποιήσουν.

Η ελβετική Neslte λανσάρει τη σειρά κατεψυγμένων γευμάτων Vital Pursuit που απευθύνεται ειδικά σε χρήστες GLP-1

Πριν από λίγες ημέρες, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε το χάπι σεμαγλουτίδης που ανέπτυξε για την παχυσαρκία η δανέζικη Novo Nordisk, ενώ το αντίστοιχο χάπι της αμερικανικής Eli Lilly αναμένεται τον Ιανουάριο.

Γίγαντες της βιομηχανίας τροφίμων όπως η Nestle ήδη προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Τοποθετούν σε κάποια προϊόντα ετικέτες «GLP-1 friendly» και αναζητούν νέες μεθόδους μάρκετινγκ σε συνεργασία με μεγάλα σουπερμάρκετ.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος περιορίζει τα αλμυρά σνακ, το αλκοόλ, τα αναψυκτικά και τα προϊόντα ζύμης και εστιάζεται στην πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες. Περιμένουμε επομένως από τις εταιρείες τροφίμων και τα εστιατόρια να ανταποκριθούν στις προτιμήσεις ενός κοινού που αυξάνεται» σχολίασε στο Reuters ο Τζέι Πι Φρόσαρντ, αναλυτής της εταιρείας Rabobank.

«Θα δούμε να διευρύνεται η πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα και να μεγαλώσει η αγορά για προϊόντα που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών GLP-1» πρόσθεσε.

Την ίδια γνώμη έχει ο Άντριου Ρόκο της  Zacks Investment Research: «Άφθονη πρωτεΐνη, μικρότερες μερίδες και καινοτομίες στα λειτουργικά τρόφιμα θα είναι αναγκαίες αλλαγές» εκτίμησε.

Ειδικές σειρές προϊόντων για χρήστες GLP-1 έκαναν την εμφάνισή τους στα αμερικανικά σουπερμάρκετ (Reuters)

Ειδικές σειρές προϊόντων για χρήστες GLP-1 έκαναν την εμφάνισή τους στα αμερικανικά σουπερμάρκετ (Reuters)

Οι αγωνιστές GLP-1 (Γλυκαγονόμορφο Πεπτιδίου 1) μιμούνται τη δράση της ομώνυμης ορμόνης που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου. Δρουν παράλληλα και στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχει την επιθυμία για φαγητό.

Περίπου το 40% των Αμερικανών είναι παχύσαρκοι, σύμφωνα με δεδομένα της κυβέρνησης, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του οργανισμού KFF το 12% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αγωνιστές GLP-1.

Αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Marketing Research διαπιστώνει ότι τα νοικοκυριά με χρήστες GLP-1 μειώνουν τις δαπάνες για τρόφιμα κατά 5,3% και τις δαπάνες για εστιατόρια κατά 8% κατά μέσο όρο. Αύξηση καταγράφηκε σε ελάχιστες κατηγορίες, ανάμεσά τους το γιαούρτι, το οποίο προωθείται ως υγιεινή επιλογή πλούσια σε πρωτεΐνη.

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 150.000 νοικοκυριών, έδειξε παντως ότι οι μειώσεις αυτές εξαφανίζονται όταν οι ασθενείς σταματούν τη θεραπεία.

Όπως σχολίασε η Σίλβια Χριστάκεβα του Πανεπιστημίου Κορνέλ, μέλος της ερευνητικής ομάδας, η κυκλοφορία αγωνιστών GLP-1 σε μορφή φθηνών χαπιών θα διευρύνει τη χρήση και θα μειώσει τις δαπάνες για τρόφιμα σε μια μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Επιπλέον, η ευκολία χρήσης των χαπιών σε σχέση με τις ενέσεις μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία για περισσότερο χρόνο.

Η γαλλική εταιρεία γαλακτοκομικών Danone, η οποία παράγει το ελληνικό γιαούρτι «Oikos Greek» ανέφερε ότι βλέπει διψήφια νούμερα αύξησης στις πωλήσεις πρωτεϊνούχων τροφίμων, μια τάση που επιταχύνθηκε με τη διάδοση των αγωνιστών GLP-1.

Την ίδια ώρα, η ελβετική Neslte, η μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων του κόσμου, λανσάρει τη σειρά κατεψυγμένων γευμάτων Vital Pursuit που απευθύνεται ειδικά σε χρήστες GLP-1.

Τους τελευταίους μήνες, επίσης, αμερικανικές αλυσίδες εστιατορίων όπως η Olive Garden μικραίνουν τις μερίδες τους και ρίχνουν τιμές.

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο