Οι ευκατάστατοι καταναλωτές στην Ινδία έχουν συνηθίσει να παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους μέσα λίγες ώρες, αν όχι σε λίγα λεπτά. Τώρα, τα οnline φαρμακεία υπόσχονται παραδόσεις την ίδια ημέρα για ενέσεις αδυνατίσματος, καθώς η ζήτηση εκτινάσσεται.

Τον Μάρτο, η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly λάνσαρε στην ινδική αγορά τις ενέσεις τιρζεπατίδης, οι οποίες κοστίζουν 180 δολάρια για προμήθειες ενός μήνα –τέσσερις φορές λιγότερο από ό,τι στις ΗΠΑ, αν και η τιμή παραμένει τσουχτερή για τους περισσότερους Ινδούς. Ήδη η θεραπεία είναι το δεύτερο έπώνυμο φάρμακο σε πωλήσεις στην ινδική αγορά.

Η περίπτωση της Ινδίας είναι ενδεικτική μιας παγκόσμιας τάσης για τους αγωνιστές GLP-1, όπως ονομάζεται η νέα γενιά φαρμάκων για την παχυσαρκία, σχολιάζει ο Economist. Μέχρι πρόσφατα, τα φάρμακα αυτά περιορίζονταν κυρίως στις πλούσιες χώρες, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα ενέταξε πρόσφατα στη λίστα των «βασικών φαρμάκων» για όλο τον κόσμο.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις GLP-1 θα ξεπεράσουν φέτος τα 26 δισ. δολάρια, νούμερο διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας, μη κερδοσκοπική οργάνωση, τα δύο τρίτα του ενός δισεκατομμυρίου παχύσαρκων ενηλίκων ζουν σε φτωχότερες χώρες.

Η παχυσαρκία δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα, αφού αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη, καρδιοπάθειας και καρκίνου. Προκαταρκτικές μελέτες υποδεικνύουν ότι, εκτός από την παχυσαρκία, οι αγωνιστές GLP-1 μπορεί επίσης να βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας, της νεφροπάθειας και της Αλτσχάιμερ.

Γενόσημα

Η ευρεία πρόσβαση των φτωχότερων χωρών στις νέες θεραπείες θα μπορούσε να φέρει σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και το 2026, καθώς οι πατέντες των φαρμάκων λήγουν σε ορισμένες χώρες και νέες βερσιόν ετοιμάζονται σε μορφή χαπιών.

Για την ώρα, η αγορά ανήκει σε δύο παίκτες, την Eli Lilly και την δανική Novo Nordisk, δημιουργό της σεμαγλουτίδης. Η παραγωγή ήταν αρχικά σχετικά περιορισμένη και οι δύο εταιρείες μόλις τώρα ανοίγονται σε μεγάλες αλλά φτωχότερες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προστατεύουν τις δύο εταιρείες μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το 2026 όμως οι πατέντες της σεμαγλουτίδης λήγουν σε αρκετές αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Τουρκία, η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία. Σύμφωνα με τον Economist, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των παχύσαρκων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ζουν σε χώρες όπου η σεμαγλουτίδη χάνει τη νομική προστασία της από του χρόνου.

Στην Ινδία, μεγάλο παραγωγό γενοσήμων, τουλάχιστον δέκα βερσιόν της σεμαγλουτίδης βρίσκονται στα τελευταία στάδια των κλινικών δοκιμών. Αναλυτές εκτιμούν ότι το κόστος θα είναι τρεις φορές μικρότερο σε σχέση με το πρωτότυπο. Και η μεγάλη ινδική φαρμακοβιομηχανία σχεδιάζει να εξάγει σεμαγλουτίδη σε ακόμα 87 χώρες όπου οι πατέντες λήγουν.

Σύντομα και σε χάπι

Στην Κίνα, όπου ζουν περισσότεροι παχύσαρκοι ενήλικες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν θεραπείες αδυνατίσματος, όμως 20 φάρμακα με σεμαγλουτίδη περιμένουν το πράσινο φως.

Στην Κίνα, οι φαρμακοβιομηχανίες δεν αντιγράφουν απλά τα ξένα φάρμακα αλλά εισάγουν και καινοτομίες. Τον Ιούνιο έλαβε έγκριση η μαζντουτίδη, την οποία ανέπτυξαν από κοινού η Eli Lilly και η κινεζική Innovent. Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές με την τιρζεπατίδη της Eli Lilly.

Σήμερα, οι θεραπείες GLP-1 απαιτούν εβδομαδιαίες ενέσεις. Σύντομα, όμως, αναμένεται να κυκλοφορήσουν και ως χάπια, τα οποία θα φτάσουν τελικά στον παγκόσμιο νότο.

Αν και οι τιμές τους θα είναι συγκρίσιμες με αυτές των ενέσιμων θεραπειών, τουλάχιστον στην αρχή , τα χάπια είναι πιο κατάλληλα για τις φτωχότερες χώρες, όπου δεν υπάρχουν αξιόπιστες εφοδιαστικές αλυσίδες με συστήματα ψύξης.

Σύντομα, μια από τις σημαντικότερες γενιές θεραπειών της σύγχρονης ιατρικής και είναι διαθέσιμη για όσους τη χρειάζονται σε όλο τον κόσμο.