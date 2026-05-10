Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 18:32
Περιβάλλον 10 Μαΐου 2026, 21:43

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Η μητρότητα στο ζωικό βασίλειο είναι γεμάτη αφοσίωση, θυσία και αγώνα επιβίωσης.

Σε δάση, ωκεανούς, παγωμένες εκτάσεις και λιβάδια, οι μητέρες των ζώων εργάζονται ακούραστα για να προστατεύσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Ορισμένες διδάσκουν δεξιότητες επιβίωσης για χρόνια, ενώ άλλες θυσιάζουν τροφή, ενέργεια, ακόμη και τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των απογόνων τους. Κάθε είδος έχει τον δικό του αξιοθαύμαστο τρόπο ανατροφής, διαμορφωμένο από τις προκλήσεις του περιβάλλοντός του. Ακολουθούν μερικές από τις πιο εξαιρετικές μητέρες ζώων στη φύση.

Ουρακοτάγκος: Πρώτη στην υπομονή και της διδασκαλία

Οι θηλυκοί ουρακοτάγκοι είναι γνωστοί για το ότι έχουν μία από τις πιο στενές σχέσεις μητέρας-παιδιού σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο, σύμφωνα με την WWF.

Τα μωρά ουρακοτάγκοι εξαρτώνται πλήρως από τις μητέρες τους κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Για περίπου δύο χρόνια, τα νεογνά βασίζονται εξ ολοκλήρου στις μητέρες τους για μετακίνηση, τροφή και προστασία.

Αυτό που κάνει τις μητέρες ουρακοτάγκους ιδιαίτερα αξιοθαύμαστες είναι ο χρόνος που αφιερώνουν στη διδασκαλία των μικρών τους.

Τα νεαρά μένουν με τις μητέρες τους για έξι έως επτά χρόνια, μαθαίνοντας κρίσιμες δεξιότητες επιβίωσης.

Οι μητέρες τους διδάσκουν ποια φρούτα και φυτά είναι ασφαλή για κατανάλωση, πού να βρουν τροφή κατά τη διάρκεια των διαφορετικών εποχών και πώς να χτίζουν φωλιές ψηλά στα δέντρα για ύπνο.

Επειδή τα τροπικά δάση είναι πολύπλοκα περιβάλλοντα, τα μικρά χρειάζονται χρόνια εξάσκησης πριν μπορέσουν να επιβιώσουν ανεξάρτητα.

Οι θηλυκοί ουρακοτάγκοι συχνά συνεχίζουν να επισκέπτονται τις μητέρες τους ακόμη και μετά την εφηβεία, δείχνοντας τον βαθύ δεσμό που τους ενώνει.

Πολικές αρκούδες: Επιβιώνοντας στην παγωμένη Αρκτική

Οι μητέρες πολικές αρκούδες αντιμετωπίζουν μερικές από τις πιο σκληρές συνθήκες στον πλανήτη ενώ μεγαλώνουν τα μικρά τους.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι έγκυες θηλυκές σκάβουν λαγούμια βαθιά μέσα σε χιονοστιβάδες όπου γεννούν, συνήθως δίδυμα. Αυτά τα λαγούμια παρέχουν καταφύγιο από τις παγωμένες θερμοκρασίες της Αρκτικής και τις επικίνδυνες καταιγίδες.

Όταν γεννιούνται τα μικρά, είναι μικροσκοπικά, τυφλά και αβοήθητα.

Η μητέρα τα κρατά ζεστά χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του σώματός της και τα ταΐζει με γάλα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Κ

ατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σπάνια φεύγει από το λαγούμι και επιβιώνει χάρη στο λίπος που έχει αποθηκεύσει στο σώμα της.

Την άνοιξη, τα μικρά βγαίνουν επιτέλους στην παγωμένη έρημο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, η μητέρα τους διδάσκει πώς να επιβιώνουν στο περιβάλλον της Αρκτικής.

Τα μικρά μαθαίνουν πώς να κολυμπούν σε παγωμένα νερά, να ταξιδεύουν πάνω στον πάγο της θάλασσας και να κυνηγούν φώκιες.

Οι μητέρες είναι εξαιρετικά προστατευτικές και θα υπερασπιστούν σθεναρά τα μικρά τους από απειλές.

Χωρίς την καθοδήγηση της μητέρας τους, τα μικρά θα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν στο ακραίο κρύο και τις δύσκολες συνθήκες κυνηγιού της Αρκτικής.

Αφρικανικοί ελέφαντες: Ανατροφή των μικρών ως οικογένεια

Οι αφρικανικοί ελέφαντες έχουν μία από τις ισχυρότερες κοινωνικές δομές στο ζωικό βασίλειο.

Σε αντίθεση με πολλά είδη όπου οι μητέρες μεγαλώνουν τα μωρά τους μόνες, τα ελεφαντάκια φροντίζονται από ολόκληρη ομάδα θηλυκών.

Οι κοινωνίες των ελεφάντων είναι μητριαρχικές, που σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα και πιο έμπειρα θηλυκά ηγούνται της αγέλης.

Όταν γεννιέται ένα ελεφαντάκι, τα άλλα θηλυκά βοηθούν αμέσως το νεογέννητο να σταθεί όρθιο και το οδηγούν προς τη μητέρα του για θηλασμό.

Όλο το κοπάδι προστατεύει και υποστηρίζει το ελεφαντάκι καθώς μεγαλώνει. Οι μεγαλύτεροι ελέφαντες προσαρμόζουν το ρυθμό του κοπαδιού, ώστε τα μικρά ελεφαντάκια να μπορούν να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των μακρινών ταξιδιών στη σαβάνα.

Οι μητέρες διδάσκουν επίσης στα μικρά τους σημαντικές δεξιότητες επιβίωσης.

Τα μικρά ελεφαντάκια μαθαίνουν ποια φυτά είναι ασφαλή για κατανάλωση, πού να βρουν νερό κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων και πώς να αλληλεπιδρούν κοινωνικά μέσα στο κοπάδι. Τα θηλυκά ελέφαντα συχνά αγγίζουν τα ελεφαντάκια απαλά με τις προβοσκίδες τους, δείχνοντας αγάπη και καθησυχασμό.

Αυτός ο συνεργατικός τρόπος ανατροφής βοηθά τα ελεφαντάκια να αισθάνονται ασφαλή ενώ μαθαίνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιβιώσουν στη φύση.

Τσίτα: Διδάσκοντας την τέχνη του κυνηγιού

Οι μητέρες τσίτα μεγαλώνουν τα μικρά τους μόνες και πρέπει να τα προστατεύουν συνεχώς από τα αρπακτικά.

Τα λιοντάρια, οι ύαινες και οι λεοπαρδάλεις συχνά στοχεύουν τα μικρά τσίτα, καθιστώντας τα πρώτα στάδια της ζωής τους εξαιρετικά επικίνδυνα. Για να μειώσουν τον κίνδυνο ανίχνευσης, οι μητέρες τσίτα μετακινούν τα μικρά τους σε νέες κρυψώνες κάθε λίγες μέρες.

Οι γέννες των τσίτα περιλαμβάνουν συνήθως δύο έως έξι μικρά. Κατά τους πρώτους μήνες, η μητέρα παρέχει τροφή και προστασία, αλλά τελικά αρχίζει να διδάσκει στα μικρά πώς να κυνηγούν. Το κυνήγι είναι μια δύσκολη δεξιότητα που απαιτεί ταχύτητα, συγχρονισμό και ακρίβεια.

Η μητέρα δείχνει πώς να πλησιάζουν αθόρυβα το θήραμα πριν το κυνηγήσουν με απίστευτες ταχύτητες.

Τα μικρά εξασκούν αυτές τις τεχνικές επανειλημμένα μέχρι να γίνουν ικανά κυνηγοί. Αυτή η περίοδος εκπαίδευσης διαρκεί περίπου 18 μήνες πριν τα μικρά αφήσουν τη μητέρα τους.

Πιγκουίνοι αυτοκράτορες: Αντοχή σε ακραίες συνθήκες

Οι πιγκουίνοι αυτοκράτορες είναι διάσημοι για την απίστευτη ομαδική εργασία και την αντοχή τους κατά την ανατροφή των νεοσσών στην Ανταρκτική.

Αφού γεννήσει ένα αυγό, το θηλυκό το μεταφέρει προσεκτικά στο αρσενικό, το οποίο το ισορροπεί στα πόδια του κάτω από ένα ζεστό στρώμα δέρματος που ονομάζεται θήκη επώασης.

Στη συνέχεια, η μητέρα ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι πάνω στον πάγο προς τον ωκεανό, αναζητώντας τροφή.

Ορισμένα θηλυκά διανύουν έως και 50 μίλια, αντιμετωπίζοντας παγωμένες θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Αφού τραφεί στον ωκεανό, η μητέρα επιστρέφει στον τόπο αναπαραγωγής μεταφέροντας τροφή για το νεοσσό της.

Μόλις επανενωθεί με την οικογένειά της, αναμασεί τροφή για να ταΐσει το νεογέννητο νεοσσό και το βοηθά να διατηρήσει τη θερμοκρασία του ενάντια στο θανατηφόρο κρύο της Ανταρκτικής.

Οι μητέρες των αυτοκρατορικών πιγκουίνων αντέχουν εξαντλητικά ταξίδια και σκληρές καιρικές συνθήκες για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των απογόνων τους.

Γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού: Η απόλυτη θυσία

Το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού αποτελεί ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα μητρικής θυσίας στη φύση.

Αφού γεννήσει περίπου 200.000 αυγά, το θηλυκό αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην προστασία τους.

Για μήνες, παραμένει κοντά στα αυγά, καθαρίζοντάς τα και φυλάσσοντάς τα συνεχώς για να τα προστατεύσει από βακτήρια και αρπακτικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σπάνια απομακρύνεται για να κυνηγήσει ή να τραφεί.

Έχουν παρατηρηθεί ακόμη και θηλυκά χταπόδια να τρώνε τμήματα των δικών τους πλοκαμιών για να επιβιώσουν, αντί να εγκαταλείψουν τα αυγά τους.

Μέχρι τη στιγμή που εκκολάπτονται τα αυγά, πολλές μητέρες είναι εξαντλημένες από την πείνα και την κόπωση.

Οι περισσότερες πεθαίνουν λίγο αφού εκκολαφθούν τα νεογνά.

Αν και είναι σπαρακτικό, αυτή η θυσία εξασφαλίζει στην επόμενη γενιά τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιβίωσης στον ωκεανό.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Χαμογέλα και Πάλι! 10.05.26

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

