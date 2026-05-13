13.05.2026 | 09:54
Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Περιβάλλον 13 Μαΐου 2026, 13:49

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα σημαντικό μέρος των θανάτων από ζέστη ή από κρύο θα μπορούσε να αποφευχθεί στην Ευρώπη αν αντιμετωπίζονταν οι οικονομικές ανισότητες, εκτιμά νέα μελέτη, την ώρα που η κλιματική αλλαγή φέρνει νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Η ανάλυση που δημοσιεύεται στο Nature Health συνδέει τις ανισότητες με περίπου το ένα τρίτο των θανάτων από ακραίες θερμοκρασίες. Αν όλη Ευρώπη κατάφερνε να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα της Σλοβενίας, της πιο ισότιμης χώρας, ο απολογισμός θα μειωνόταν κατά σχεδόν 110.000 θανάτους, υπολογίζει η διεθνής ερευνητική ομάδα.

Τα ευρήματα, αναφέρει, στηρίζουν τις εκκλήσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των ευάλωτων ομάδων και μείωση των ανισοτήτων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Αυτό θα προσέφερε διπλό όφελος, δήλωσε στον Guardian η Μπλάνκα Πανιέλο-Καστίγιο του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγεία της Βαρκελώνης, πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Αν η οπτική της ισότητας ενσωματωνόταν περισσότερο στις πολιτικές — ευρωπαϊκές, εθνικές, τοπικές, όποιες κι αν είναι — θα πετυχαίναμε δύο στόχους ταυτόχρονα» είπε.

Περίπου 60-70 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από ζέστη κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ενώ οι θάνατοι από κρύο είναι σημαντικά περισσότεροι, πάνω από 300.000 ανά έτος.

Καιρός και φτώχεια

Η ανάλυση εξέτασε ημερήσια δεδομένα θνησιμότητας για 654 περιοχές σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και υπολόγισε τους θανάτους που θα αποδίδονταν στις ακραίες θερμοκρασίες αν όλες οι χώρες είχαν είτε τις υψηλότερες είτε τις ελάχιστες τιμές για κάθε οικονομικό δείκτη.

H ανάλυση έδειξε ότι η θνησιμότητα συνδέεται με παραμέτρους όπως ο δείκτης Τζίνι, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες οικονομικής ανισότητας ανισότητας.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η μείωση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής αποστέρησης σε ολόκληρη την ήπειρο στο επίπεδο της κεντρικής Ελβετίας, της λιγότερο στερημένης περιοχής, θα οδηγούσε σε 59.000 λ0ιγότερους θανάτους από ζέστη και κρύο.

H δυνατότητα αγοράς κλιματιστικού είναι για κάποιους θέμα ζωής ή θανάτου (Reuters)

Αντίθετα, η αύξησή της στο επίπεδο της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, της πιο στερημένης περιοχής, θα οδηγούσε σε 101.000 περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με τη θερμοκρασία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι στις πλούσιες περιοχές αντιστοιχεί μικρότερος κίνδυνος θανάτου από κρύο, πιθανότατα λόγω των καλύτερα μονωμένων κτηρίων, της έλλειψης ενεργειακής φτώχειας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, αλλά μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου από ζέστη.

Η διαφοροποίηση αυτή, λέει η ομάδα, ίσως είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της θερμικής νησίδας στις πόλεις, οι οποίες γενικά είναι πιο πλούσιες από αγροτικές περιοχές αλλά υποφέρουν από τη ζέστη που κατακρατά η άσφαλτος και το μπετόν. Η μελέτη δεν εξέτασε άμεσα την πρόσβαση σε κλιματιστικά μηχανήματα.

Η μελέτη είναι υψηλής ποιότητας αλλά ενδέχεται να μην αποτυπώνει με ακρίβεια την κατάσταση, σχολίασε στον Guardian ο Ουσάμα Μπιλάλ, επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου Ντρέξελ στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Οι βασικοί περιορισμοί που βλέπω σχετίζονται με το επίπεδο μέτρησης των κοινωνικών μεταβλητών, καθώς και με το γεγονός ότι στην Ευρώπη – και σε πολλά άλλα μέρη – υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα θερμότερα κλίματα και τη φτώχεια, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη» είπε.

Ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος από ό,τι δείχνει η ανάλυση, εκτίμησε από την πλευρά του ο Μάλκολμ Μίστρι, επιδημιολόγος της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Για παράδειγμα, παρότι οι συγγραφείς δικαιολογημένα περιόρισαν τη μελέτη τους στα χρόνια πριν από την πανδημία Covid-19, τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας – ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας που εντοπίστηκε στη μελέτη – αυξήθηκαν αρκετά απότομα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2021-22» είπε.

Η εκτιμώμενη επιβάρυνση που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να είναι συντηρητική με βάση τα σημερινά δεδομένα.

