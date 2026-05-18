Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Ένας Ισπανός ακτιβιστής που επέβαινε σε ένα από τα δεκάδες πλοία που έπλεαν προς τη Γάζα σε μια προσπάθεια να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ λέει ότι ένα στρατιωτικό πλοίο πλησίασε τον στολίσκο. Ο στολίσκος είχε ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη, στις 14 Μαΐου, αφότου ισραηλινές δυνάμεις τον περασμένο μήνα αναχαίτισαν τον στόλο Sumud ανοιχτά της Κρήτης και συνέλαβαν τους συμμετέχοντες.

🇵🇸🛳️ From seven to seventy, we’re out on the streets to support the Global Sumud Flotilla, which has set sail by land and sea to deliver humanitarian aid to Gaza and break the blockade. We’re also here to amplify the voice of the resistance in Gaza! ✊🏻 📍Üsküdar pic.twitter.com/2Ct0l1mkf5 — IHH Humanitarian Relief Foundation (@IHHen) May 17, 2026



Σύμφωνα με τον ακτιβιστή Πάμπλο Κεσάδα Μαρτίν, κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

We’ve spotted what seems to be a military vessel on one side of the flotilla, says @pabloqmartin_ | follow @gbsumudflotilla for live feed pic.twitter.com/hZsND0987G — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) May 17, 2026

Οι ακτιβιστές σε άλλη ανάρτησή τους αναφέρουν ότι περιμένουν να δεχθούν επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις από ώρα σε ώρα.

بأكثر من ٥٠ سفينة .. نتجه نحو قطاع غزة .. ونتحدى الاحتلال!

قراصنة جيش الاحتلال قد تهاجمنا في أي لحظة .. واجبكم أن تكونوا صوتنا.. pic.twitter.com/kIburgZ1HG — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) May 17, 2026



Το Ισραήλ έχει μακρά ιστορία στην αναχαίτιση και κράτηση ακτιβιστών που προσπαθούσαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν κατεχόμενη περιοχή.

🚨Global Sumud Flotilla detects “unknown ships” near its convoy heading to break the Gaza siege #Gaza #Palestine #Global_Sumud_Flotilla pic.twitter.com/qg2Hi0jmNf pic.twitter.com/uh7mRxMUgM

📹The Global Sumud Flotilla is en route to Gaza in an attempt to break the… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 17, 2026



Τον περασμένο μήνα, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 22 πλοία κοντά στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Συνέλαβαν και απέλασαν τους συμμετέχοντες, πλην δύο τους οποίους φυλάκισαν. Ωστόσο, μετά τη διεθνή κατακραυγή υποχρεώθηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους, χωρίς να απαγγείλουν κατηγορίες.