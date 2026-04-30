Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Έφοδος σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ισραηλινές δυνάμεις μπλόκαραν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα».

Ειδικότερα, οι οργανωτές της πρωτοβουλίας που μεταφέρει ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές αλλά και πηγές ασφαλείας του Τελ Αβίβ, η επιχείρηση ξεκίνησε τις νυχτερινές ώρες, με στόχο να ανακοπεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του «Global Sumud Flotilla» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του «προφυλακτικού στολίσκου» (σ.σ.: «condom flotilla» αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία». Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν παραπληροφόρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel. In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

Τα στοιχεία για την επιχείρηση παραμένουν αντικρουόμενα: το ισραηλινό ναυτικό κάνει λόγο για 50 σκάφη που αναχαιτίστηκαν, ενώ εκπρόσωποι της αποστολής αναφέρουν ότι 22 από τα περίπου 60 σκάφη που έπλεαν σε διεθνή ύδατα παρεμποδίστηκαν.

Μαρτυρίες για όπλα, λέιζερ και διακοπή επικοινωνιών

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια, η επιχείρηση διήρκεσε όλη τη νύχτα και χαρακτηρίζεται «ντροπιαστική», καθώς -όπως υποστηρίζει- πολιτικά σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια ουσιαστικά «κατασχέθηκαν».

Οι ακτιβιστές περιγράφουν ότι αρχικά δύο στρατιωτικά πλοία προσέγγισαν τον στολίσκο, δηλώνοντας ότι ανήκουν στο ισραηλινό ναυτικό, και ζήτησαν από τα σκάφη να σταματήσουν και να επιστρέψουν.

«Στη συνέχεια, αφού διέταξαν τους επιβαίνοντες να μετακινηθούν στην πλώρη και να γονατίσουν, στρατιώτες επιβιβάστηκαν με όπλα εφόδου», ανέφερε η ίδια, σημειώνοντας ότι έκτοτε χάθηκε η επικοινωνία με αρκετά σκάφη.

Η Global Sumud Flotilla καταγγέλλει επίσης ότι στρατιωτικά ταχύπλοα στόχευαν με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, ενώ οι ραδιοεπικοινωνίες της πλειονότητας του στόλου διακόπηκαν, οδηγώντας στην αποστολή σήματος κινδύνου SOS.

Κατηγορίες για «παράνομη ενέργεια» – Αντίδραση Ισραήλ

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι 22 σκάφη αναχαιτίστηκαν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ελληνικών ακτών, κάνοντας λόγο για «παράνομη περικύκλωση» και απειλές απαγωγής και βίας.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι επρόκειτο για «προκλητικό στολίσκο», προσθέτοντας πως οι ισραηλινοί στρατιώτες ενήργησαν με «επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα απέναντι σε μια ομάδα ταραχοποιών που αναζητούν δημοσιότητα».

INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

«Πρόκειται για πειρατεία» – Σκληρές καταγγελίες των διοργανωτών

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της αποστολής χαρακτηρίζουν το περιστατικό «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», κάνοντας λόγο για «απαγωγή πολιτών στη μέση της Μεσογείου, σε απόσταση άνω των 960 χιλιομέτρων από τη Γάζα».

«Πρόκειται για πειρατεία και παράνομη κράτηση ανθρώπων σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη», αναφέρουν, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δρα «με πλήρη ατιμωρησία πέρα από τα σύνορά του».