Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 11:44

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Έφοδος σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ισραηλινές δυνάμεις μπλόκαραν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα».

Ειδικότερα, οι οργανωτές της πρωτοβουλίας που μεταφέρει ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές αλλά και πηγές ασφαλείας του Τελ Αβίβ, η επιχείρηση ξεκίνησε τις νυχτερινές ώρες, με στόχο να ανακοπεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του «Global Sumud Flotilla» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του «προφυλακτικού στολίσκου» (σ.σ.: «condom flotilla» αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία». Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν παραπληροφόρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα στοιχεία για την επιχείρηση παραμένουν αντικρουόμενα: το ισραηλινό ναυτικό κάνει λόγο για 50 σκάφη που αναχαιτίστηκαν, ενώ εκπρόσωποι της αποστολής αναφέρουν ότι 22 από τα περίπου 60 σκάφη που έπλεαν σε διεθνή ύδατα παρεμποδίστηκαν.

Μαρτυρίες για όπλα, λέιζερ και διακοπή επικοινωνιών

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια, η επιχείρηση διήρκεσε όλη τη νύχτα και χαρακτηρίζεται «ντροπιαστική», καθώς -όπως υποστηρίζει- πολιτικά σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια ουσιαστικά «κατασχέθηκαν».

Οι ακτιβιστές περιγράφουν ότι αρχικά δύο στρατιωτικά πλοία προσέγγισαν τον στολίσκο, δηλώνοντας ότι ανήκουν στο ισραηλινό ναυτικό, και ζήτησαν από τα σκάφη να σταματήσουν και να επιστρέψουν.

«Στη συνέχεια, αφού διέταξαν τους επιβαίνοντες να μετακινηθούν στην πλώρη και να γονατίσουν, στρατιώτες επιβιβάστηκαν με όπλα εφόδου», ανέφερε η ίδια, σημειώνοντας ότι έκτοτε χάθηκε η επικοινωνία με αρκετά σκάφη.

Η Global Sumud Flotilla καταγγέλλει επίσης ότι στρατιωτικά ταχύπλοα στόχευαν με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, ενώ οι ραδιοεπικοινωνίες της πλειονότητας του στόλου διακόπηκαν, οδηγώντας στην αποστολή σήματος κινδύνου SOS.

Κατηγορίες για «παράνομη ενέργεια» – Αντίδραση Ισραήλ

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι 22 σκάφη αναχαιτίστηκαν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ελληνικών ακτών, κάνοντας λόγο για «παράνομη περικύκλωση» και απειλές απαγωγής και βίας.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι επρόκειτο για «προκλητικό στολίσκο», προσθέτοντας πως οι ισραηλινοί στρατιώτες ενήργησαν με «επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα απέναντι σε μια ομάδα ταραχοποιών που αναζητούν δημοσιότητα».

«Πρόκειται για πειρατεία» – Σκληρές καταγγελίες των διοργανωτών

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της αποστολής χαρακτηρίζουν το περιστατικό «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», κάνοντας λόγο για «απαγωγή πολιτών στη μέση της Μεσογείου, σε απόσταση άνω των 960 χιλιομέτρων από τη Γάζα».

«Πρόκειται για πειρατεία και παράνομη κράτηση ανθρώπων σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη», αναφέρουν, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δρα «με πλήρη ατιμωρησία πέρα από τα σύνορά του».

March to Gaza: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ στις 18:00

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών, στις 18:00 καλεί το March to Gaza. «Το Ισραήλ επιτέθηκε στον στόλο της ελευθερίας με την άμεση συνεργασία της Ελλάδας! Πλοία του στόλου αναχαιτίστηκαν παράνομα στην ελληνική ζώνη SAR (έρευνας και διάσωσης) με το ελληνικό λιμενικό να «κοιτάει από μακριά»», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Σας καλούμε σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να βγούμε στους δρόμους για να υψώσουμε την φωνή μας ενάντια στην ελληνική συνενοχή αλλά και για να εγγυηθούμε ότι ο στόλος θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», προστίθεται.

Τράπεζες
Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Κόσμος
Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 30.04.26 Upd: 10:45

Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

ΗΠΑ και Ιράν, επιστρέφουν στη ρητορική των απειλών -Αναφορές ότι η CENTCOM θα ενημερώσει τον Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

Ο Τραμπ παροτρύνει τον Νετανιάχου να σκοτώνει «χειρουργικά»

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε
Στην Πάτρα 30.04.26

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» - Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Ο 89χρονος είχε γεμάτο 38άρι σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης - «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος, οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο»

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός

«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση - Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Γιώργος Μαζιάς
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, οπότε αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Σωτήρης Μπολάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
