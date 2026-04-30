Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, το Ισραηλινό Ναυτικό προσπαθεί να τους σταματήσει στη θάλασσα.

Ο στολίσκος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Βαρκελώνη.

«Τα σκάφη μας προσεγγίστηκαν από στρατιωτικά ταχύπλοα, που αυτοπροσδιορίζονταν ως “ισραηλινά”. Έστρεψαν πάνω μας λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα εφόδου διατάζοντας τους συμμετέχοντες να καθίσουν μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουν», δήλωσε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν στους Times of Israel πηγές ασφαλείας από το Ισραήλ.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h — VolgaLad (@cym27s) April 29, 2026



Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud, ο οποίος περιλαμβάνει 58 σκάφη, βρίσκεται κοντά στην Κρήτη. Πλέει δηλαδή εκατοντάδες ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκους με ανθρωπιστική βοήθεια που κινούνται προς τη Γάζα. Κατηγορεί τους διοργανωτές ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από διαφημιστικά κόλπα, διότι οι διοργανωτές τους απορρίπτουν την πρόταση η βοήθεια να μεταφερθεί στο Ισραήλ ή σε διεθνείς οργανισμούς. Και έτσι στη συνέχεια να διανεμηθεί μέσω επίσημων διαύλων.

Οι διοργανωτές του Sumud έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ακούγεται ένας αξιωματικός του Ισραηλινού Ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλούμε αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι προέλευσης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, σας προσκαλούμε να προχωρήσετε προς το λιμάνι της Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Same script, different year. The israeli navy thinks a radio warning can drown out the cries for justice. You call it a “maritime security blockade” — the rest of the world calls it a crime scene. We aren’t “invited” to Ashdod; we aren’t your guests. We are the witnesses you… pic.twitter.com/dElolWN59Y — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Έκκληση στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud χαρακτήρισε την επιβίβαση του Ισραήλ στα σκάφη του «μια άμεση επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ο υπεύθυνος Τύπου, Γκουρ Τσάμπαρ, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο του Καναδά, δήλωσε ότι η θαλάσσια επίθεση λαμβάνει χώρα «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ» με τον στολίσκο «περικυκλωμένο και απειλούμενο με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η επιβίβαση σε αυτά τα σκάφη ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στην ανοιχτή θάλασσα», επισήμανε.

«Είναι κρίσιμο όλες οι κυβερνήσεις να δράσουν τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που βρίσκονται στο πλοίο και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή αυτήν τη στιγμή είναι απόλυτη συνενοχή».