Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Την ανησυχία τους για αναχαίτιση ή και πιθανό χτύπημα από τις ισραηλινές δυνάμεις εκφράζουν μιλώντας στο in πηγές του στόλου Global Sumud Flotilla, καθώς τα πλοιάρια κινούνται πια στις παρυφές αυτού που έχουν χαρακτηρίσει ως «ζώνη επικινδυνότητας», λιγότερα από 200 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για την ίδια ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στην οποία αναχαιτίστηκαν τα πλοία Madleen και Handala από τις ισραηλινές δυνάμεις νωρίτερα το καλοκαίρι, αλλά και ο προηγούμενος στόλος που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό το 2010, με την πολύνεκρη επίθεση στο τουρκικό πλοίο του στόλου, Mavi Marmara.

Σαράντα συνολικά πλοία, έξι εκ των οποίων ελληνικά, κατευθύνονται προς τη Γάζα ως μέρος του Στόλου του Global Sumud Flotilla, ενώ οχτώ ακόμα θα ενωθούν μαζί τους ως μέρος της πρωτοβουλίας Thousand Madleens for Gaza.

Ανοιχτά παραμένουν τα ενδεχόμενα διαχείρισης του εγχειρήματος από την ισραηλινή πλευρά. Ας σημειωθεί ότι σε έκθεση που δημοσίευσε στις αρχές Αυγούστου αξιολογώντας την ασφάλεια του εγχειρήματος, η Ολλανδική εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας Dyami, σημείωνε ότι η χρήση μικρών σκαφών τα οποία είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, θέτει επιχειρησιακές προκλήσεις για τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Ένας μεγάλος αριθμός σκαφών θα δοκιμάσει τις δυνατότητες αναχαίτισης του Ισραήλ, οδηγώντας στην ενδεχόμενη χρήση drones για την απενεργοποίηση των σκαφών από απόσταση. Τέτοιες δράσεις ενέχουν ρίσκο, όπως τραυματισμούς, θανάτους ή την εγκατάλειψη των πληρωμάτων στη θάλασσα σε απενεργοποιημένα σκάφη», σημείωνε η έκθεση.

Κατηγορίες από την ισραηλινή Πρεσβεία στην Ελλάδα

Ανεβασμένοι φαίνονται οι τόνοι από την άλλη πλευρά, με την ισραηλινή κυβέρνηση και την ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα να συνδέουν το συνολικό εγχείρημα με τη Χαμάς, συσχετισμός που διαψεύδεται εμφατικά από τους συμμετέχοντες στον Στόλο.

Συγκεκριμένα, με έκθεση που δημοσίευσε προ εβδομάδων, το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού εντόπιζε πρόσωπα που υποστήριξαν το εγχείρημα τα οποία έχουν εμφανιστεί σε διεθνείς εκδηλώσεις στις οποίες παρίσταντο και αξιωματούχοι της Χαμάς, καταρτίζοντας μέσω αυτών μια αλυσίδα συνδέσεων που έφτανε μέχρι και ελληνικά μέλη των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Ωστόσο, μεταξύ άλλων σημείων που δέχθηκαν κριτική, η έκθεση χαρακτήριζε εκ νέου ενεργούμενο της Χαμάς τον δημοσιογράφο του δικτύου Al Jazeera, Ανάς Αλ-Σαρίφ, που δολοφονήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε νοσοκομείο της Γάζας, ενέργεια που καταδικάστηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας και της Ιταλίας, αλλά και τις περισσότερες οργανώσεις δημοσιογράφων και ελευθερίας του Τύπου στον κόσμο, με κάποιες εξ αυτών να ζητούν να εξεταστεί η ενέργεια ως πιθανό έγκλημα πολέμου.

Ανακρίβειες εντοπίστηκαν επίσης και στις πληροφορίες που έδινε η έκθεση για έναν από τους Έλληνες που συμμετέχουν στις ελληνικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Το περιεχόμενο της έκθεσης και επικριτικά σχόλια για το Global Sumud Flotilla, δημοσιεύονται συστηματικά το τελευταίο διάστημα από τις σελίδες της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα.

Το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, η Πρεσβεία δημοσίευσε έγγραφα που σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ εντοπίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιχείρηση στη Γάζα και τα οποία υποστηρίζει ότι «αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή της Χαμάς στη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση της αποστολής του στολίσκου Sumud προς τη Γάζα».

Τα έγγραφα -η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί- συμπεριλαμβάνουν επιστολή του πρώην αρχηγού της Χαμάς Ισραήλ Χανίγια με τον Μανίρ Σαφίκ Αμπού Φαντί, φερόμενο στην επιστολή ως γενικό γραμματέα της οργάνωσης της παλαιστινιακής διασποράς Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA). Η επιστολή έχει ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2021 και το περιεχόμενο της τονίζει την ανάγκη της εθνικής ενότητας μεταξύ των διαφόρων Παλαιστινιακών πολιτικών φορέων για τη διεξαγωγή ομαλών εκλογών.

Ο συσχετισμός με τη Χαμάς προκύπτει σύμφωνα με το δημοσίευμα από το γεγονός ότι υποστηρικτές και ο ένας συμμετέχων του Global Sumud Flotilla εμφανίζονται να έχουν υπογράψει κάποια από τις διακηρύξεις των δύο συνεδρίων του PCPA – χωρίς να διευκρινίζεται ποια.

Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την PCPA τρομοκρατική οργάνωση από το 2021, ωστόσο, κανένα άλλο κράτος δεν έχει προβεί σε αντίστοιχη κίνηση. Η PCPA αποτελεί μεγάλη οργάνωση της παλαιστινιακής διασποράς και οι διακηρύξεις που έχει δημοσιεύσει από τα δύο συνέδρια που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα έχουν υπογραφεί από πλήθος Παλαιστινίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η επιστολή που φέρεται να απευθύνεται στον επικεφαλής της PCPA και οι πολλαπλές αναφορές στην «εθνική ενότητα» και τη διεξαγωγή εκλογών στα παλαιστινιακά εδάφη, τοποθετείται την περίοδο των πυρετωδών επαφών των διαφόρων Παλαιστινίων ηγετών στην Κωνσταντινούπολη και το Κάιρο, όπου οι κυρίως παλαιστινιακές ηγεσίες της Φατάχ και της Χαμάς, αλλά και οι υπόλοιπες παλαιστινιακές δυνάμεις έχουν αρχίσει να συγκλίνουν, με την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας να βρίσκεται στο φόντο.

Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει ότι την πάγια θέση της παλαιστινιακής διασποράς που τάσσεται όχι υπέρ της Χαμάς ή της Φατάχ, αλλά υπέρ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ετοιμάζεται να προωθήσει περαιτέρω και η PCPA στο επικείμενο Τρίτο Συνέδριό της στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο.

Αποχωρούν πριν τη Γάζα οι Ιταλοί

Η ανησυχία για πιθανές επιθέσεις στον Στόλο εντείνεται από τη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από drones πριν μία εβδομάδα. Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση, η διεθνής κατακραυγή, αλλά και οι κινητοποιήσεις στη γειτονική Ιταλία, οδήγησαν την ιταλική κυβέρνηση να αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού της Ναυτικού να συνοδεύσουν τον Στόλο, παράδειγμα που ακολούθησε και η Ισπανία με την αποστολή μίας φρεγάτας. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, δε, από χθες τουρκικά drones κινούνται γύρω από τον Στόλο.

Την Κυριακή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε την επικινδυνότητα του να πλησιάζει κανείς τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, ενώ το βράδυ της Τρίτης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κάλεσε τον Στόλο να γυρίσει πίσω.

Σε επικοινωνία με το in, εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι οι ιταλικές φρεγάτες βρίσκονται εκεί με καθαρά «πολιτικές αρμοδιότητες» (“civil tasks”) να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα υγείας ή κάποιο ζήτημα με τον καιρό, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι φρεγάτες θα σταματήσουν πριν πλησιάσουν στα ισραηλινά ύδατα και σε καμία περίπτωση δεν θα εμπλακούν σε στρατιωτικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά του, ερωτώμενος αν θα ακολουθήσει ή όχι το παράδειγμα της Ιταλίας, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε το βράδυ της Τρίτης στο ισπανικό Radio 5 ότι «είμαστε δύο διαφορετικές κυβερνήσεις» και ότι ο Στόλος είναι ειρηνικός και δεν συνιστά απειλή για το Ισραήλ.

🔴ENTREVISTA | @jmalbares, ministro de @MAECgob Italia ha retirado las fragatas que acompañaban a la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza 🗣»Somos dos gobiernos diferentes. Desconozco la situación de los barcos italianos […] La flotilla es pacífica, no una amenaza para Israel» pic.twitter.com/J1Qhxy1OAw — 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 30, 2025

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις ιταλικές και ισπανικές φρεγάτες, το Global Sumud Flotilla συνοδεύουν επίσης διεθνείς παρατηρητές, καθώς και διεθνή μέσα ενημέρωσης.