Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έγγραφα αποδεικνύουν την εμπλοκή της Χαμάς στην οργάνωση του Global Sumud Flotilla

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποστηρίζει ότι επίσημα έγγραφα της Χαμάς εντοπίστηκαν στη Γάζα, που αποδεικνύουν την εμπλοκή της οργάνωσης στην χρηματοδότηση του Global Sumud Flotilla.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση της νηοπομπής στην ακτή της Γάζας, η οποία αναμένεται να φτάσει σε ισραηλινά ύδατα τις επόμενες μέρες.

Τι υποστηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ

Όπως υποστηρίζει η ανάρτηση, στοχοποιείται η οργάνωση PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad), η οποία ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό όργανο της Χαμάς στο εξωτερικό.

Η οργάνωση λειτουργεί υπό το πρόσχημα της πολιτικής κάλυψης και είναι υπεύθυνη, εκ μέρους της Χαμάς, για την κινητοποίηση δράσεων κατά του Ισραήλ, αναφέρει η δημοσίευση.

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip – now revealed for the first time – prove Hamas's direct involvement in the funding and execution of the "Sumud" flotilla to Gaza Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the…

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το πρώτο «επίσημο έγγραφο της Χαμάς» βρέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας – μια επιστολή του 2021 υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που καλεί άμεσα και ρητά τον πρόεδρο της PCPA για ενότητα. Στην επιστολή, ο Χανίγια υποστηρίζει δημοσίως την οργάνωση PCPA.

Το δεύτερο επίσημο έγγραφο της Χαμάς είναι ένας κατάλογος μελών της PCPA, ορισμένα από τα οποία είναι υψηλόβαθμα και γνωστά μέλη της Χαμάς. Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ο Ζαχέρ Μπιράουι, ο οποίος είναι επικεφαλής του τομέα της Χαμάς της PCPA στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι γνωστός για την εμπλοκή του μενηοπομπές προς τη Λωρίδα της Γάζας τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση του υπουργείου, και ο Σαΐφ Αμπού Κασκ, μέλος της οργάνωσης στην Ισπανία.

Το έγγραφο αυτό βρέθηκε σε ένα φυλάκιο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και αποδεικνύει την άμεση σύνδεση μεταξύ των επικεφαλής των νηοπομπών και της Χαμάς, υποστηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Εκτός από το ότι είναι μέλος της PCPA που υποστηρίζει τη Χαμάς, ο Αμπού Κασκ είναι διευθύνων σύμβουλος της Cyber Neptune, μιας εταιρείας στην Ισπανία που κατέχει δεκάδες πλοία που συμμετέχουν στη νηοπομπή «Global Sumud Flotilla», αναφέρεται.