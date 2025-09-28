newspaper
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Το Global Sumud Flotilla πλέει ξανά – Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:07

Το Global Sumud Flotilla πλέει ξανά – Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο

Το Global Sumud Flotilla απέπλευσε εκ νέου, την ίδια ώρα που ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε στους κινδύνους της αποστολής

Τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla απέπλευσαν ξανά για τη Γάζα, καθώς βρίσκονταν στάσιμα για αρκετές ημέρες στα ελληνικά ύδατα για επισκευές.

Στο Global Sumud Flotilla ταξιδεύουν ακτιβιστές που έχουν σκοπό να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ελληνικά σκάφη στην αποστολή του Global Sumud Flotilla

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ελληνικά σκάφη έχουν πλέον ενταχθεί στην αποστολή τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο στόλος, ο οποίος αριθμεί περίπου 47 πολιτικά σκάφη, είναι πλέον «πλήρης».

«Αδελφοί και αδελφές στη Γάζα, πλέουμε με ελπίδα στις καρδιές μας. Η αντοχή σας είναι η πυξίδα μας, ο αγώνας σας είναι ο αγώνας μας. Μαζί, θα σπάσουμε τη σιωπή της πολιορκίας», έγραψε το Global Sumud Flotilla στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περίπου 40 Ιταλοί βρίσκονται στο στόλο μαζί με ακτιβιστές από δεκάδες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ελπίζουν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ανησυχία εξέφρασε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε την Κυριακή την πρόταση που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο στόλος θα μεταφέρει τη βοήθεια στην Κύπρο για να διανεμηθεί τελικά στη Γάζα από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο στόλος απέρριψε την πρόταση.

«Πάντα λέγαμε… ότι είναι επικίνδυνο να πλησιάζεις τα ισραηλινά ύδατα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Είναι επικίνδυνο να παραβιάζεις τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους. Η νηοπομπή δέχτηκε επίθεση την Τετάρτη σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές αλλά δεν είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε το περιστατικό. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα πλοία να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος.

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία κοντά στη νηοπομπή για αποστολές διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας.

