Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα προστατεύσει τον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Τον ασφαλή πλου των πλοίων που συμμετέχουν στο διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, εγγυήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών προσέθεσε παράλληλα πως η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι στον στολίσκο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτή την αποστολή και θα φροντίσουμε να πάνε όλα καλά», προσέθεσε.

Χωρίς πολεμικά πλοία

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ακόμα ότι η Αθήνα δεν σχεδιάζει να στείλει πολεμικά πλοία σε αυτό το στάδιο και να ενταχθεί στις ναυτικές αποστολές της Ιταλίας και της Ισπανίας με στόχο την προστασία του στολίσκου.

Παράλληλα αναφερόμενος στην επίθεση με drones που δέχθηκαν τα πλοία του στολίσκου, είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι είναι ασφαλές, αλλά είμαστε σε πλήρη επιφυλακή», τόνισε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» χρησιμοποιεί περίπου 50 πολιτικά σκάφη για να προσπαθήσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό τη Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Πολλοί δικηγόροι και ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, βρίσκονται επί των σκαφών.

Ακόμα όπως επισημαίνει το Reuters, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές της για συνενοχή με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Το δημοσίευμα προσθέτει ακόμα ότι η Ιταλία έστειλε ένα πολεμικό πλοίο για να βοηθήσει τον στολίσκο, αφού τα σκάφη δέχθηκαν επίθεση από 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια ανοικτά της Γαύδου.