Από τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε την αποστολή του πλοίου θαλάσσιας δράσης, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις μιας «στρατιωτικής και αμυντικής επιχείρησης» για τους πολίτες που πραγματοποιούν τη διέλευση.

«Αύριο το πρωί θα αποπλεύσει από την Καρταχένα ένα πλοίο θαλάσσιας δράσης εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα για την παροχή βοήθειας στο στόλο και για τυχόν διασώσεις», δήλωσε ως ένδειξη της δέσμευσής του για την τήρηση «του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος των πολιτών να πλέουν στη Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας» όπως μετέφερε η El Mundo.

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι το σκάφος που θα υποστηρίξει τη Global Sumud Flotilla θα είναι το Furor P-46, ένα πλοίο περιπολίας ανοικτής θάλασσας του ισπανικού ναυτικού. Το πολεμικό πλοίο, μήκους 93 μέτρων, τέθηκε σε υπηρεσία το 2017 και έχει πλήρωμα 52 εξειδικευμένων ναυτικών.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα του κόμματος Podemos για μια «διεθνή αμυντική στρατιωτική επιχείρηση» για την προστασία της διαδρομής αυτών των Ευρωπαίων προς τη Γάζα. «Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να λάβει πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα κατά της βαρβαρότητας και της γενοκτονίας, ας συνοδεύσει το στόλο», δήλωσε κατηγορηματικά ο Πάμπλο Φερνάντες, εκπρόσωπος του κόμματος.

Η Ιταλία έχει επίσης διατάξει πλοίο να κινηθεί προς τη νηοπομπή

Η Ισπανία και η Ιταλία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τη Global Sumud Flotilla μετά από μια νύχτα επιθέσεων με drones εναντίον πολιτικών σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούν τώρα τα άλλα κράτη της Μεσογείου να στείλουν περισσότερα πολεμικά πλοία για συνοδεία.

Η Ιταλία έχει ήδη διατάξει τη φρεγάτα Fasan να πλησιάσει την νηοπομπή, μετά τις επιθέσεις με drones εναντίον του στόλου σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Γαύδου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι «στρατιωτική αποστολή» και δεν θα υπάρξει εμπλοκή. Χαρακτήρισε μάλιστα την αποστολή «επικίνδυνη και ανεύθυνη».

<br />

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες καταδίκασε τις επιθέσεις ως «απολύτως απαράδεκτες». Τόνισε ότι όποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις στον στόλο θα αντιμετωπίσει τη διεθνή δικαιοσύνη. Είπε ότι η Ισπανία βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις κυβερνήσεις των χωρών των οποίων οι πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, επανέλαβε τις απειλές του εναντίον στου Global Sumud Flotilla, αποκαλώντας την ανθρωπιστική αποστολή «νηοπομπή της Χάμας». Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «νόμιμος» και υποσχέθηκαν να λάβουν «τα απαραίτητα μέτρα» εάν τα πλοία πλησιάσουν τη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την εμπλοκή του Ισραήλ στην επίθεση και απαίτησε να εκφορτωθεί όλη η βοήθεια στο Ασκελόν για «διανομή υπό ισραηλινό έλεγχο».