newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:29

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

«Στις δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla δέχθηκε εννέα επιθέσεις με drones, κρότου-λάμψης, χημικά και παρεμβολές από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενώ έπλεε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR)», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η σιωπή της δεν είναι απλή αδράνεια. Είναι παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων και πράξη συνενοχής. Όταν το Ισραήλ δρα ανενόχλητο μέσα στην ελληνική SAR, δεν προσβάλλει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ίδια την κυριαρχία και αξιοπιστία της χώρας μας», σημειώνει η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

Τι απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις παράνομες επιθέσεις σε διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό Σώμα να αναλάβουν τις συνταγματικές και διεθνείς τους υποχρεώσεις για την προστασία κάθε πλοίου και κάθε ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης τους».

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία», καταλήγει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο