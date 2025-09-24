Global Sumud Flotilla: Αναφορά για επίθεση με drones εντός του ελληνικού SAR ανοιχτά της Κρήτης – Τι συνέβη

Επίθεση με drones, κρότου λάμψης, χημικά και παρεμβολές δέχτηκε ο στόλος που κατευθύνεται προς τη Γάζα, ο Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του March to Gaza Greece, η επίθεση έγινε «εντός ελληνικής SAR» στις 02:00 η ώρα Ελλάδας.

«Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές.

Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος.

Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR.

Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση:

σε εγρήγορση και ετοιμότητα

σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η σχετική ανάρτηση στο Facebook:

Τι απαντούν πηγές από το Λιμενικό

Για το συγκεκριμένο περιστατικό το ελληνικό λιμενικό υποστηρίζει ότι δέχθηκε τηλεφώνημα που ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιστιοφόρο δέχθηκε επίθεση από drones.

Στο σημείο, το οποίο είναι σε διεθνή ύδατα, περιοχή ευθύνης SAR της Ελλάδας – αναφέρουν οι ίδιες πηγές – έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex ωστόσο το πλήρωμα του ιστιοφόρου αρνήθηκε τη βοήθεια.

Όπως τονίζουν, το σκάφος της Frontex δε, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι δεν διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως ζημιά στο ιστίο.

Το Λιμενικό πάντως δεν επιβεβαιώνει την επίθεση ενώ διευκρινίζεται ότι η Ελλάδα στην περιοχή SAR έχει δικαίωμα μόνο έρευνας και διάσωσης.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή τους οι ακτιβιστές είχαν σημειώσει ότι: «Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας.

Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε».

Bίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις στον Global Sumud Flotilla

«Βίντεο που αποτυπώνει την επίθεση σε ένα από τα σκάφη του διεθνούς στόλου, το πλοίο Spectre εντός ελληνικής SAR», γράφει σε ανάρτησή του το March to Gaza Greece.

Οι ακτιβιστές που βρίσκονται στα πλοία του στόλου καταγγέλλουν τις επιθέσεις:

Βίντεο από την ώρα των επιθέσεων:

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης.

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2025

Ο Global Sumuf Flotilla που αριθμεί 51 σκάφη πλέει προς τη Γάζα με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας από το Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Την πορεία του στόλου προς τη Γάζα μπορείτε να την παρακολουθείτε από εδώ.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στον στόλο να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας.