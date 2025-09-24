newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:11

Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Spotlight

Ο παγκόσμιος στόλος αντίστασης, αλληλεγγύης και ελευθερίας επιχειρεί να φτάσει στην πολύπαθη Γάζα, με το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» να συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla.

Πρόκειται για τον διεθνή στόλο, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός». Πρόκειται για την μεγαλύτερη διεθνιστική προσπάθεια και τον μεγαλύτερο στόλο αλληλεγγύης που επιδιώκει να δημιουργήσει «έναν λαϊκό, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει την Γάζα με ολόκληρο τον κόσμο».

«Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» η ελληνική αποστολή

Το ελληνικό καράβι σάλπαρε με άνεμο αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας. Πλέει νοτίως της Κρήτης με σκάφη που φέρουν ονόματα-σύμβολα μνήμης, αντίστασης και αλληλεγγύης: «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi».

Παρακολουθήστε το ταξίδι του στολίσκου

«Το μόνο μας εφόδιο είναι οι καρδιές και οι ψυχές των απλών ανθρώπων»

Οι διοργανωτές ζητούν από τους πολίτες να έχουν «όλα τα μάτια στραμμένα στην Γάζα και στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης».

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Global Sumud Flotilla (https://globalsumudflotilla.org/) δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον στόλο και τον σκοπό του.

«Είμαστε μια μη βίαιη αποστολή ενάντια στους τρομοκράτες του ισραηλινού στρατού. Το μόνο μας εφόδιο είναι οι καρδιές και οι ψυχές των απλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», το μήνυμα που στέλνουν.

Η μόνη τους ασφάλεια είναι η παγκόσμια κοινότητα και για αυτό καλούν όλους να παρακολουθούν το εγχείρημά τους δίνοντας στη δημοσιότητα ένα διαδραστικό χάρτη που δείχνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής
Ελλάδα 23.09.25

Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου την εκταφή των σορών των θυμάτων μπορεί να ζητήσει μόνο η Πρόεδρος Εφετών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Ελλάδα 23.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.

Σύνταξη
Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για τα αιτήματα εκταφής – Τι αναφέρει το εξώδικο των Ρούτσι – Καρυστιανού
Ελλάδα 23.09.25

Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής – Τι αναφέρουν στο εξώδικό τους

Οι συγγενείς θυμάτων διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα αιτήματα εκταφής των σορών – Τι θα συμβεί με την ανάκριση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής
Ελλάδα 23.09.25

Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που «παραχώρησε» τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδας.

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο