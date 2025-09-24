Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.
Ο παγκόσμιος στόλος αντίστασης, αλληλεγγύης και ελευθερίας επιχειρεί να φτάσει στην πολύπαθη Γάζα, με το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» να συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla.
Πρόκειται για τον διεθνή στόλο, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός». Πρόκειται για την μεγαλύτερη διεθνιστική προσπάθεια και τον μεγαλύτερο στόλο αλληλεγγύης που επιδιώκει να δημιουργήσει «έναν λαϊκό, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει την Γάζα με ολόκληρο τον κόσμο».
«Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» η ελληνική αποστολή
Το ελληνικό καράβι σάλπαρε με άνεμο αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας. Πλέει νοτίως της Κρήτης με σκάφη που φέρουν ονόματα-σύμβολα μνήμης, αντίστασης και αλληλεγγύης: «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi».
«Το μόνο μας εφόδιο είναι οι καρδιές και οι ψυχές των απλών ανθρώπων»
Οι διοργανωτές ζητούν από τους πολίτες να έχουν «όλα τα μάτια στραμμένα στην Γάζα και στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης».
Στην κεντρική ιστοσελίδα του Global Sumud Flotilla (https://globalsumudflotilla.org/) δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον στόλο και τον σκοπό του.
«Είμαστε μια μη βίαιη αποστολή ενάντια στους τρομοκράτες του ισραηλινού στρατού. Το μόνο μας εφόδιο είναι οι καρδιές και οι ψυχές των απλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», το μήνυμα που στέλνουν.
Η μόνη τους ασφάλεια είναι η παγκόσμια κοινότητα και για αυτό καλούν όλους να παρακολουθούν το εγχείρημά τους δίνοντας στη δημοσιότητα ένα διαδραστικό χάρτη που δείχνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.
