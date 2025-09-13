Πλώρη για τη Γάζα βάζει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που βρίσκεται στη Σύρο και συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla.

«Όλα τα μάτια στραμμένα στη Γάζα»

Πρόκειται για τον διεθνή στόλο, με πληρώματα από 44 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός. Πρόκειται για την μεγαλύτερη διεθνιστική προσπάθεια και τον μεγαλύτερο στόλο αλληλεγγύης που επιδιώκει να δημιουργήσει έναν λαϊκό, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει την Γάζα με ολόκληρο τον κόσμο» σημειώνουν στο Orange Press οι ακτιβιστές που συμμετέχουν.

«Πονάμε για τη Γάζα, νιώθουμε ασφυξία, γι’ αυτό και το σκάφος μας λέγεται “Οξυγόνο”»

«Όταν παρακολουθούμε τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, πονάμε. Πονάμε γιατί βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και παιδιά να σφαγιάζονται. Πονάμε επειδή ακόμα νοιαζόμαστε. Και επειδή νοιαζόμαστε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά, νιώθουμε ασφυξία. Ονομάσαμε το σκάφος της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla “Οξυγόνο”, γιατί οξυγόνο σημαίνει ζωή» εξηγεί ο Αγησίλαος Κουλούρης, μέλος του March to Gaza Greece.

«Όσο οι άνθρωποί μας πλέουν προς τη Γάζα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ο καθένας μας μπορεί να κάνει και για να στηρίξει και τον στόλο και τον σκοπό του στόλου μας. Ο καθένας μας ξέρει μέσα του πώς μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον σκοπό και τι μπορεί να προσφέρει» τονίζει από την πλευρά της η Αγγελική Σαββαντόγλου, επίσης εκ του March to Gaza Greece.

Όπως αναφέρει, αυτή η βοήθεια «μπορεί να είναι υλικό για σχολεία, μπορεί να είναι χρηματική βοήθεια στο crowdfunding της αποστολής ή συμμετοχή σε πορείες. Ο καθένας μας οφείλει και μπορεί να κάνει κάτι, από το πιο μικρό, για να γίνει κομμάτι αυτού του στόλου. Γιατί όλοι στ’ αλήθεια είμαστε ένα κομμάτι αυτού του στόλου που προσπαθεί να στηρίξει και να προσφέρει την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης».

«Ξέρουμε ότι οι ελληνικές Αρχές δεν θα μας το κάνουν εύκολο»

Ο Αγησίλαος Κουλούρης υποστηρίζει ότι «το οξυγόνο όμως έχει ταυτιστεί και με τη δικαιοσύνη. Γιατί οξυγόνο ζητούσε ο Τζορτζ Φλόιντ, οξυγόνο είχαν ανάγκη οι άνθρωποι στην Πύλο που πνίγηκαν και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο λόγω της “Ευρώπης-φρούριο”, οξυγόνο ζητούσαν τα παιδιά στα Τέμπη. Επίσης (το οξυγόνο) έχει συνδεθεί με το αίτημά μας για κλιματική δικαιοσύνη εν μέσω κλιματικής κρίσης. Πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και την πολεμική βιομηχανία που μας έχουν καταδικάσει σε οικοκτονία. Ταυτόχρονα με τη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα, το αίτημά μας για οξυγόνο, συμβολικά και κυριολεκτικά, είναι πιο σημαντικό και υπαρκτό από ποτέ».

Οι διοργανωτές ζητούν από τους πολίτες να έχουν «όλα τα μάτια στραμμένα στην Γάζα και στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla» καθώς και «να απαιτήσουμε όλοι και όλες ασφαλές πέρασμα για τα καράβια, να γίνουμε η προστασία τους».

Όπως αναφέρουν «σε λίγες μέρες το ελληνικό καράβι θα αποπλεύσει από τη Σύρο για να βρεθεί στη Γάζα. Ξέρουμε ότι οι ελληνικές Αρχές δεν θα μας το κάνουν εύκολο και θα προσπαθήσουν να μας σταματήσουν, γιατί είναι φιλικές προς τους γενοκτόνους και εχθρικές προς την ίδια την έννοια του δικαίου. Ξέρουμε ότι ισραηλινές αρχές θα μας επιτεθούν και δε θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε ως εκεί. Ξέρουμε ότι η σιωνιστική οντότητα νιώθει ότι απειλείται και θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια μας είστε όλοι εσείς. Σας ζητάμε να έχετε τα μάτια σας στραμμένα πάνω στο στόλο, να έχετε τα μάτια σας πάντα στραμμένα στη Γάζα», υπογραμμίζουν.

Τι είναι το Global Sumud Flotilla;

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Global Sumud Flotilla (https://globalsumudflotilla.org/) δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον στόλο και τον σκοπό του.

Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι «ο Global Sumud Flotilla είναι ένας συντονισμένος, μη βίαιος στόλος κυρίως μικρών σκαφών που αποπλέει από λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο για να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας από την ισραηλινή κατοχή. Συγκεντρώνει έναν ποικιλόμορφο συνασπισμό διεθνών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετείχαν σε προηγούμενες χερσαίες και θαλάσσιες προσπάθειες, όπως ο Στόλος Sumud του Μαγκρέμπ, ο Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας και το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα. Κάθε σκάφος αντιπροσωπεύει μια κοινότητα και μια άρνηση σιωπής μπροστά στη γενοκτονία».

Γιατί θαλάσσια διαδρομή; Γιατί να μην σταλεί βοήθεια από την ξηρά;

«Η ισραηλινή κατοχή επιβάλλει μια ολοκληρωτική πολιορκία —από ξηρά, θάλασσα και αέρα— αποκόπτοντας εσκεμμένα τη Γάζα από τον έξω κόσμο. Οι χερσαίες διαδρομές είναι είτε πλήρως αποκλεισμένες είτε υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής και το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF). Η βοήθεια συχνά καθυστερεί, περιορίζεται ή μετατρέπεται σε θανάσιμες παγίδες. Μέσω θαλάσσης, παρακάμπτουμε αυτά τα συστήματα και ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση με τον αποκλεισμό. Αυτά τα σκάφη δεν μεταφέρουν απλώς βοήθεια· μεταφέρουν ένα μήνυμα: η πολιορκία πρέπει να τελειώσει» απαντούν.

Στο ερώτημα αν θα δεχτούν επίθεση τα σκάφη και αν το εγχείρημα είναι ριψοκίνδυνο οι διοργανωτές απαντούν ότι «υπάρχουν ρίσκα. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στο να επιτρέψουμε στο Ισραήλ και τους συμμάχους του να διαπράττουν γενοκτονία ατιμώρητα. Το Ισραήλ έχει τεκμηριωμένο ιστορικό χρήσης βίας εναντίον ανθρωπιστικών στολίσκων. Ωστόσο, η διεθνής προσοχή αλλάζει τα δεδομένα. Με παγκόσμιο συντονισμό, νομική προετοιμασία και εκπαιδευμένα πληρώματα, στοχεύουμε να αυξήσουμε το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε επίθεσης. Οι συμμετέχοντες θα περάσουν από έλεγχο, εκπαίδευση στη μη βία και προετοιμασία ασφαλείας. Τα ρίσκα που αντιμετωπίζουμε είναι μικρά σε σύγκριση με αυτά που υπομένουν οι Παλαιστίνιοι κάθε μέρα—λιμοκτονία, εκτοπισμό και βομβαρδισμούς».

Είναι νόμιμο; Θα σταματήσουν τα σκάφη από τις κυβερνήσεις;

«Ναι, αυτή η δράση είναι νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο αποκλεισμός της Γάζας από την ισραηλινή κατοχή συνιστά συλλογική τιμωρία, μια παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης. Τα πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ή συμμετέχουν σε ειρηνική διαμαρτυρία σε διεθνή ύδατα προστατεύονται από το δίκαιο της θάλασσας» αναφέρουν κλείνοντας.