Μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η ισραηλινή κοινότητα Ein HaBesor, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, ο πρώην διοικητής των IDF, Χερτζι Χαλεβί, αισθάνθηκε αρκετά ελεύθερος για να περιγράψει τη δράση του στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στη Γάζα και ότι «ούτε μία φορά» κατά τη διάρκεια των 22 μηνών οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν εμποδίστηκαν από κάποια νομική συμβουλή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Χαλεβί παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού του επιτελείου τον Μάρτιο, αφού ηγήθηκε του στρατού για τους πρώτους 17 μήνες του πολέμου.

Επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων

Ο απόστρατος στρατηγός δήλωσε στη συνάντηση της ισραηλινής κοινότητας ότι περισσότερο από το 10% του πληθυσμού των 2,2 εκατομμυρίων της Γάζας είχε σκοτωθεί ή τραυματιστεί – «περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι».

Αυτή η εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι πολύ κοντά με τον επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τον οποίο Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συχνά απορρίψει ως προπαγάνδα της Χαμάς, αν και θεωρείται αξιόπιστος από διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Ο τρέχων επίσημος απολογισμός θυμάτων στη Γάζα είναι 64.718 νεκροί και 163.859 τραυματίες, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πολλές χιλιάδες ακόμη θεωρείται ότι είναι νεκροί, κάτω από τα ερείπια. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινές επιδρομές, κυρίως γύρω από την πόλη της Γάζας.

Τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου της Γάζας δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά στοιχεία που διέρρευσαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες για τα θύματα μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους υποδηλώνουν ότι περισσότερο από το 80% των νεκρών ήταν άμαχοι.

«Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος. «Βγάλαμε τα γάντια» (σ.σ στο πρωτότυπο:»We took the gloves off») από το πρώτο λεπτό. Δυστυχώς όχι νωρίτερα», είπε ο Χαλεβί, υπονοώντας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή στη Γάζα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Τα σχόλια του Χαλεβί που καταγράφηκαν σε ηχογράφηση δημοσιεύτηκαν από την ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet.

Δεν μετράνε οι νομικές συμβουλές

«Κανείς δεν εργάζεται ήπια», είπε ο Χαλεβί, αλλά επέμεινε ότι ο ισραηλινό στρατούς λειτουργεί εντός των περιορισμών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτός ο ισχυρισμός έχει επαναληφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου από Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι οι στρατιωτικοί δικηγόροι εμπλέκονται σε επιχειρησιακές αποφάσεις του στρατού.

Ωστόσο, ο Χαλεβί αρνήθηκε ότι οι νομικές συμβουλές είχαν επηρεάσει ποτέ τις στρατιωτικές αποφάσεις του ίδιου ή των άμεσων υφισταμένων του στη Γάζα ή σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Ούτε μία φορά δεν με έχει περιορίσει κανείς. Ούτε μία φορά. Ούτε ο στρατιωτικός Γενικός Εισαγγελέας [γενικός εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι], ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν έχει την εξουσία να με περιορίσει», είπε.

Σε ένα απόσπασμα που δεν υπήρχε στην ηχογράφηση αλλά αναφέρθηκε από το Ynet, ο Χαλεβί φάνηκε να υπονοεί ότι η κύρια σημασία των στρατιωτικών δικηγόρων του Ισραήλ ήταν να πείσουν τον έξω κόσμο για τη νομιμότητα των ενεργειών ισραηλινού στρατού.

«Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που λένε: Θα ξέρουμε πώς να το υπερασπιστούμε αυτό νόμιμα στον κόσμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κράτος του Ισραήλ», φέρεται να είπε.

Οι IDF κλήθηκαν να σχολιάσουν τα όσα είπα ο Χαλεβί σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και τον ρόλο των στρατιωτικών δικηγόρων, αλλά δεν είχαν απαντήσει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μάικλ Σφαρντ, Ισραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι τα σχόλια του Χαλεβί «επιβεβαιώνουν ότι οι νομικοί σύμβουλοι χρησιμεύουν ως σφραγίδες ασφαλείας».

«Οι στρατηγοί τους βλέπουν ως «συνηθισμένους» συμβούλους των οποίων οι συμβουλές μπορούν να υιοθετηθούν ή να απορριφθούν, όχι ως επαγγελματίες δικηγόρους των οποίων οι νομικές θέσεις παρουσιάζουν τα όρια του τι είναι επιτρεπτό και τι απαγορεύεται», δήλωσε ο Σφαρντ.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ο διάδοχος του Χαλεβί στις IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, αγνόησε τη νομική συμβουλή του Τομέρ-Γερουσάλμι. Ο γενικός εισαγγελέας φέρεται να δήλωσε ότι οι εντολές εκτοπισμού προς περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας θα πρέπει να αναβληθούν μέχρι να υπάρξουν εγκαταστάσεις στη νότια Γάζα για να τους δεχτούν.

Πηγή: Guardian