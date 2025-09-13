newspaper
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:45

Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η ισραηλινή κοινότητα Ein HaBesor, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, ο πρώην διοικητής των IDF, Χερτζι Χαλεβί, αισθάνθηκε αρκετά ελεύθερος για να περιγράψει τη δράση του στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στη Γάζα και ότι «ούτε μία φορά» κατά τη διάρκεια των 22 μηνών οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν εμποδίστηκαν από κάποια νομική συμβουλή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Χαλεβί παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού του επιτελείου τον Μάρτιο, αφού ηγήθηκε του στρατού για τους πρώτους 17 μήνες του πολέμου.

Επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων

Ο απόστρατος στρατηγός δήλωσε στη συνάντηση της ισραηλινής κοινότητας ότι περισσότερο από το 10% του πληθυσμού των 2,2 εκατομμυρίων της Γάζας είχε σκοτωθεί ή τραυματιστεί – «περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι».

Ο τρέχων επίσημος απολογισμός θυμάτων στη Γάζα είναι 64.718 νεκροί και 163.859 τραυματίες

Αυτή η εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι πολύ κοντά με τον επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τον οποίο Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συχνά απορρίψει ως προπαγάνδα της Χαμάς, αν και θεωρείται αξιόπιστος από διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Ο τρέχων επίσημος απολογισμός θυμάτων στη Γάζα είναι 64.718 νεκροί και 163.859 τραυματίες, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πολλές χιλιάδες ακόμη θεωρείται ότι είναι νεκροί, κάτω από τα ερείπια. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινές επιδρομές, κυρίως γύρω από την πόλη της Γάζας.

Τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου της Γάζας δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά στοιχεία που διέρρευσαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες για τα θύματα μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους υποδηλώνουν ότι περισσότερο από το 80% των νεκρών ήταν άμαχοι.

«Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος. «Βγάλαμε τα γάντια» (σ.σ  στο πρωτότυπο:»We took the gloves off») από το πρώτο λεπτό. Δυστυχώς όχι νωρίτερα», είπε ο Χαλεβί, υπονοώντας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή στη Γάζα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Τα σχόλια του Χαλεβί που καταγράφηκαν σε ηχογράφηση δημοσιεύτηκαν από την ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet.

Δεν μετράνε οι νομικές συμβουλές

«Κανείς δεν εργάζεται ήπια», είπε ο Χαλεβί, αλλά επέμεινε ότι ο ισραηλινό στρατούς λειτουργεί εντός των περιορισμών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτός ο ισχυρισμός έχει επαναληφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου από Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι οι στρατιωτικοί δικηγόροι εμπλέκονται σε επιχειρησιακές αποφάσεις του στρατού.

Ωστόσο, ο Χαλεβί αρνήθηκε ότι οι νομικές συμβουλές είχαν επηρεάσει ποτέ τις στρατιωτικές αποφάσεις του ίδιου ή των άμεσων υφισταμένων του στη Γάζα ή σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Ούτε μία φορά δεν με έχει περιορίσει κανείς. Ούτε μία φορά. Ούτε ο στρατιωτικός Γενικός Εισαγγελέας [γενικός εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι], ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν έχει την εξουσία να με περιορίσει», είπε.

Σε ένα απόσπασμα που δεν υπήρχε στην ηχογράφηση αλλά αναφέρθηκε από το Ynet, ο Χαλεβί φάνηκε να υπονοεί ότι η κύρια σημασία των στρατιωτικών δικηγόρων του Ισραήλ ήταν να πείσουν τον έξω κόσμο για τη νομιμότητα των ενεργειών ισραηλινού στρατού.

«Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που λένε: Θα ξέρουμε πώς να το υπερασπιστούμε αυτό νόμιμα στον κόσμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κράτος του Ισραήλ», φέρεται να είπε.

Οι IDF κλήθηκαν να σχολιάσουν τα όσα είπα ο Χαλεβί σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και τον ρόλο των στρατιωτικών δικηγόρων, αλλά δεν είχαν απαντήσει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μάικλ Σφαρντ, Ισραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι τα σχόλια του Χαλεβί «επιβεβαιώνουν ότι οι νομικοί σύμβουλοι χρησιμεύουν ως σφραγίδες ασφαλείας».

«Οι στρατηγοί τους βλέπουν ως «συνηθισμένους» συμβούλους των οποίων οι συμβουλές μπορούν να υιοθετηθούν ή να απορριφθούν, όχι ως επαγγελματίες δικηγόρους των οποίων οι νομικές θέσεις παρουσιάζουν τα όρια του τι είναι επιτρεπτό και τι απαγορεύεται», δήλωσε ο Σφαρντ.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ο διάδοχος του Χαλεβί στις IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, αγνόησε τη νομική συμβουλή του Τομέρ-Γερουσάλμι. Ο γενικός εισαγγελέας φέρεται να δήλωσε ότι οι εντολές εκτοπισμού προς περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας θα πρέπει να αναβληθούν μέχρι να υπάρξουν εγκαταστάσεις στη νότια Γάζα για να τους δεχτούν.

Πηγή: Guardian

Stream newspaper
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
