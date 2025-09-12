newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:29

Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Η βόρεια Γάζα σφυροκοπάται διαρκώς από το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο στρατός προχωρά τα σχέδιά του για την κατάληψη της  περιοχής και τον αναγκαστικό εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων.

Στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού έχουν μπει τα πολυώροφα κτίρια της Γάζας που στεγάζουν πολλές οικογένειες και τους εκτοπισμένους συγγενείς τους. Οι οικιστικοί πύργοι ισοπεδώνονται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με τον στρατό να εκδίδει εντολή εκκένωσης 30 λεπτά πριν από την επίθεση.

Κάτοικοι των κτιρίων μίλησαν στο Al Jazeera για την τραυματική εμπειρία της αγωνιώδους εκκένωσης και την ακόμα πιο τραυματική συνειδητοποίηση ότι έχουν μείνει χωρίς στέγη και χωρίς κανένα από τα υπάρχοντά τους καθώς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν δεν είχαν τον χρόνο να πάρουν τίποτα μαζί τους.

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής (5 Σεπτεμβρίου), ο Αμπού Σαλάχ Χαλίλ, σκέφτηκε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση εκείνη την ημέρα θα ήταν να βρει το επόμενο γεύμα της οικογένειάς του.

Καθισμένοι στο σαλόνι του σπιτιού του, τρεις γενιές της οικογένειάς του συζήτησαν πώς θα εξασφαλίσουν τροφή.

Το διαμέρισμα του 49χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών στον πύργο Μουστάχα της πόλης της Γάζας είχε γίνει καταφύγιο για τα μέλη της οικογένειας του Αμπού Σαλάχ, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων γονιών του και της οικογένειας του αδελφού του. Συνολικά στο διαμέρισμα διέμεναν 17 άνθρωποι.

Η οικογένεια κατέληξε να φτιάξει το παραδοσιακό πιάτο maqluba που περιλαμβάνει λαχανικά σε στρώσεις και ρύζι, αλλά χωρίς κρέας καθώς δεν ήταν διαθέσιμο. Θα ήταν το μόνο γεύμα της ημέρας. Ο ανιψιός του Αμπού Σαλάχ, εν τω μεταξύ, διάβαζε νευρικά για τις εξετάσεις αποφοίτησης του λυκείου, οι οποίες επρόκειτο να διεξαχθούν διαδικτυακά την επόμενη μέρα.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ πριν από 22 μήνες, οι μαθητές της Γάζας θα συμμετείχαν σε αυτές τις εξετάσεις.

«Ξυπνήσαμε σε μια φυσιολογική οικογενειακή ατμόσφαιρα», θυμάται ο Αμπού Σαλάχ.

Ο ίδιος βγήκε να αγοράσει λαχανικά και επέστρεψε για να φτιάξει καφέ σε φωτιά από ξύλα. Αλλά καθώς η οικογένεια έπινε τον καφέ της, άκουσε κραυγές στο διάδρομο.

«Ανοίξαμε την πόρτα για να ρωτήσουμε τι συνέβαινε», λέει ο Αμπού Σαλάχ. «Τότε ακούσαμε τα νέα: ο πύργος θα βομβαρδιζόταν».

Είχαν μόλις 30 λεπτά για να εκκενώσουν το κτίριο.

Στη Γάζα, μια μικρή παράκτια λωρίδα γης και μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο, πολλοί Παλαιστίνιοι έχτισαν τη ζωή τους σε πολυώροφους οικιστικούς πύργους.

«Οι γείτονες έτρεχαν»

Ο 12όροφος Πύργος Μουστάχα ήταν το πρώτο από τα πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει μέχρι σήμερα.

Υπήρχαν οκτώ διαμερίσματα ανά όροφο και λειτουργούσε ως καταφύγιο για οικογένειες, πολλές από τις οποίες είχαν ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές.

Μόλις ο Αμπού Σαλάχ και η οικογένειά του άκουσαν την προειδοποίηση, άρχισαν να εγκαταλείπουν το κτίριο. Δεν υπήρχε χρόνος να μαζέψουν υπάρχοντά τους. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, το ασανσέρ δεν λειτουργούσε, οπότε αναγκάστηκαν να κατέβουν από τον έκτο όροφο με τις σκάλες.

Ο πατέρας του Αμπού Σαλάχ είχε χάσει την ικανότητά του να περπατάει μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στην οδό Sea που του προκάλεσε τραυματικό σοκ και παράλυση. Η μητέρα του, εβδομήντα ετών, κινείται αργά.

«Κουβαλούσα τον ανάπηρο πατέρα μου με τον αδελφό μου, ενώ η γυναίκα μου βοηθούσε τη μητέρα μου», αφηγείται ο Αμπού Σαλάχ. «Εκείνες τις στιγμές, οι γείτονες έτρεχαν και κραυγές γέμιζαν τον χώρο, παιδιά έκλαιγαν και μητέρες δεν ήξεραν ποιο παιδί να κουβαλήσουν και ποιο να σύρουν από το χέρι».

Μόλις που πρόσεχε τι συνέβαινε με τα παιδιά του, τη μεγαλύτερη, μια 19χρονη κόρη, και τη μικρότερη, ένα νήπιο, καθώς κατέβαιναν το γεμάτο κόσμο κλιμακοστάσιο. «Δεν ξέρω πώς κατέβηκαν τα παιδιά μου ή ποιος κουβάλησε τον δίχρονο γιο μου – ήμουν απασχολημένος με τον πατέρα μου και πώς να τον βγάλω από το σπίτι», λέει.

Μόλις η οικογένειά του βγήκε από τον πύργο, ο Αμπού Σαλάχ ήθελε να επιστρέψει για φαγητό και ρούχα, αλλά η μητέρα του τον σταμάτησε, φοβούμενη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα βομβάρδιζαν ενώ ήταν μέσα. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η τελευταία προειδοποίηση με ένα τηλεφώνημα σε έναν κάτοικο: το κτίριο επρόκειτο να χτυπηθεί.

«Το βομβάρδισαν μία φορά και παρέμεινε όρθιο, οπότε είπαμε «δόξα τω Θεώ»», λέει ο Αμπού Σαλάχ, θυμούμενος πώς οι άνθρωποι έκλαιγαν ενώ προσευχόταν να μην καταρρεύσει το κτίριο. Ο ήχος ήταν εκκωφαντικός. «Αλλά λίγα λεπτά αργότερα ήρθε ο δεύτερος βομβαρδισμός που το ισοπέδωσε εντελώς. Μακάρι να μπορούσα να αγκαλιάσω τους τοίχους του σπιτιού και να τους πω: μείνετε δυνατοί και ψηλοί, μην επηρεαστείτε από τους πυραύλους».

Ο Αμπού Σαλάχ λέει ότι η μόνη του ανησυχία ήταν να βγάλει την οικογένειά του με ασφάλεια, αλλά όταν είδε τον πύργο να καταρρέει, «το σώμα του άρχισε να τρέμει».

Η οικογένειά του ζει τώρα στους δρόμους. «Τη νύχτα, δεν κοιμηθήκαμε από το σοκ. Τα παιδιά μου ρωτούσαν συνέχεια: «Πού θα κοιμηθούμε; Τι θα βάλουμε στο έδαφος; Θα κοιμηθούμε στο έδαφος;»».

«Περιμένοντας να μάθουμε την τύχη των παιδιών μας»

Το Σάββατο, η Νάντια Μααρούφ βρισκόταν έξω από την αυτοσχέδια σκηνή της στη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα, κοντά στον οικιστικό Πύργο αλ-Σούσι. Ζύμωνε και μαγείρευε φασόλια με τις νύφες της, όταν άκουσαν ότι επίκειται βομβαρδισμός.

Ένας άντρας ήρθε τρέχοντας στον δρόμο, λέγοντας στους ανθρώπους: «Ο Πύργος Αλ-Σούσι απειλείται με βομβαρδισμό… εκκενώστε την περιοχή».

Η 50χρονη και η οικογένειά της είχαν εγκαταλείψει την Μπέιτ Λαχίγια στη βόρεια Γάζα τον Μάιο, αφού καταστράφηκε το σπίτι τους. «Δεν μας είχε μείνει τίποτα», λέει με θλίψη η Νάντια. «Με μεγάλη δυσκολία, καταφέραμε να αγοράσουμε μερικά εργαλεία κουζίνας και να στήσουμε τη σκηνή. Όλα εδώ είναι ακριβά και αν τα χάσουμε, δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε».

Όταν άκουσαν για τον βομβαρδισμό, ο γιος της, ο οποίος έχασε το πόδι του σε βομβαρδισμό στην Μπέιτ Λαχίγια, «άρχισε να ουρλιάζει: Βγάλτε με από εδώ… Δεν θέλω να πεθάνω», αφηγείται η Νάντια.

«Αφήσαμε τα πάντα και αρχίσαμε να τρέχουμε στους δρόμους σαν τρελοί», θυμάται.

«Πήρα τον μικρό μου εγγονό, δύο ετών, και μερικά ρούχα, και αρχίσαμε να τρέχουμε στον δρόμο. Ο καθένας μας έτρεξε σε διαφορετική κατεύθυνση – δεν ξέραμε πλέον τίποτα ο ένας για τον άλλον. Ενώ τρέχαμε, βρήκα ένα παιδί από γειτονικές σκηνές να κλαίει, οπότε το κουβαλούσα με το άλλο μου χέρι».

Η Νάντια, η οποία ζούσε με 17 μέλη της οικογένειας, «φοβόταν ότι είχαμε ξεχάσει κάποιον στη σκηνή… Η καρδιά μου ράγιζε από φόβο».

Μόλις μισή ώρα πέρασε από τη στιγμή που άκουσαν ότι ο πύργος ήταν στόχος μέχρι να βομβαρδιστεί, λέει η Νάντια.

«Περιμέναμε να μάθουμε την τύχη των παιδιών μας: είχαν βγει όλοι έξω; Τραυματίστηκε κανείς;»

Αφού το κτίριο ισοπεδώθηκε, η Νάντια και η οικογένειά της εντόπισαν τις κατεστραμμένες σκηνές τους. «Αρχίσαμε να σκάβουμε με τα χέρια μας και να μετακινούμε πέτρες για να βγάλουμε τα πράγματά μας. Δεν είχαμε πλέον χρήματα να αγοράσουμε τίποτα καινούργιο».

Σκόνη και μπάζα κάλυπταν ολόκληρη την περιοχή, και η Νάντια δυσκολευόταν να αναπνεύσει όταν έφτασε στο σημείο.

«Δεν ξέρω πώς τα πόδια μου με βοήθησαν να τρέξω και να ξεφύγω», λέει. «Όλο μου το σώμα έτρεμε και οι χτύποι της καρδιάς μου ήταν πιο δυνατοί από τον ήχο των βομβαρδισμών».

«Μια μικρή πόλη»

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης τον Πύργο Al-Ru’ya την Κυριακή.

Η Sarah al-Qattaa λέει ότι ο πύργος, τον οποίο σχεδίασε ο σύζυγός της, Ahmed Shamia, μηχανικός, ήταν μια «ζωντανή ανάμνηση που πάλλονταν κάθε στιγμή της ζωής μας».

Ο πύργος αντανακλούσε τα αρχιτεκτονικά όνειρα του Ahmed για την πόλη της Γάζας, λέει η Sarah: ένας πύργος που βρισκόταν ανάμεσα σε δρόμους γεμάτους ζωή, πανεπιστήμια και γραφεία.

«Από την πρώτη στιγμή που ο Ahmed έκανε το σχέδιο του πύργου, ήθελε να έχει μια μοντέρνα πρόσοψη που να αντανακλά το πνεύμα της πόλης», θυμάται.

«Έβλεπε σε κάθε γωνιά μια ευκαιρία να πει μια ιστορία ομορφιάς. Διάλεγε προσεκτικά τα χρώματα».

Ο σύζυγός της, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση τον Μάιο, είχε το γραφείο του στον πύργο με θέα στη θάλασσα και φύλαγε όλα τα σχέδιά του εκεί.

«Η ψυχή του ήταν συνδεδεμένη με τον πύργο», λέει η Sarah. Αν είχε δει την κατάρρευσή του, δεν θα ήταν απλώς «πέτρες που κατέρρεαν, αλλά μια ολόκληρη ζωή που έσπασε και μια προσωπική ιστορία που εξαφανίστηκε κάτω από τα ερείπια».

Το Ισραήλ έχει καταστρέψει τουλάχιστον 50 κτίρια κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκστρατείας του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Γάζας.

Ο Akram al-Sourani, ένας Παλαιστίνιος συγγραφέας από τη Γάζα, λέει ότι το σπίτι δεν είναι απλώς τοίχοι και μια οροφή, αλλά μια συσσώρευση ζωής και αναμνήσεων.

Αυτοί οι πύργοι δεν ήταν επιλογές πολυτέλειας ή αρχιτεκτονικής επίδειξης, σημειώνει, αλλά «μια αναγκαιότητα που επιβλήθηκε από τη στενότητα χώρου και την πυκνότητα του πληθυσμού».

Ο ίδιος θρήνησε την απώλεια αυτών των νοικοκυριών σε ένα ποίημα που έγινε viral και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου περιέγραψε τις οικογένειες 50 διαμερισμάτων που άφησαν πίσω τους ένα «ασανσέρ με χίλιες ιστορίες» και τα αντικείμενα της ζωής τους – μια κούκλα Barbie, ένα μπουρνούζι πίσω από μια πόρτα μπάνιου, ένα τάβλι σε ένα τραπέζι, λογαριασμούς ίντερνετ.

«Ο πύργος δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι μια ολόκληρη γειτονιά, μια μικρή πόλη που σφύζει από ζωή. Έχει διαμερίσματα, γείτονες, ασανσέρ και καθημερινές ιστορίες», εξηγεί. «Κάθε γωνιά κουβαλάει μια ιστορία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Παραλιακή και λεωφόρος Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μποτιλιαρίσματα 12.09.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (χάρτης)

Μέχρι και μισή ώρα καθυστέρηση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20' προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό - Δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη

Σύνταξη
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο