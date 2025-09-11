Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου
Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις του.
Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει αδιάκοπα τις επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα
Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 356 τραυματίστηκαν μέσα σε 24 ώρες από ισραηλινές επιθέσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εννιά από τους νεκρούς και 87 από τους τραυματίες ήταν άνθρωποι που περίμεναν για βοήθεια.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο, επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, πέθαναν από την πείνα και την ασιτία χθες Τετάρτη.
Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, 411 άνθρωποι στη Γάζα, ανάμεσά τους 142 παιδιά, έχουν πεθάνει από πείνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Από την έναρξη του πολέμου και μετά έχουν σκοτωθεί 64.718 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2.465 που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Οι IDF επιτέθηκαν εκ νέου στον Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε μια επίθεση κοντά στην πόλη Νάμπι Τσιτ στην περιοχή Μπεκάα στα ανατολικά του Λιβάνου, αναφέροντας ότι στόχος της ήταν «τρομοκρατικές υποδομές».
Οι IDF επιβεβαίωσαν επίσης μια επιπλέον επίθεση στη Ζραρίγε του νότιου Λιβάνου.
