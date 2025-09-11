Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, καθώς το Τελ Αβίβ κατηγορείται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το Ισραήλ έφτασε να επιτεθεί στο Κατάρ που θεωρείται στενή σύμμαχος χώρα των ΗΠΑ και είναι διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη Χαμάς

Το Al Jazeera υπογραμμίζει ότι η επίθεση στο Κατάρ αποτελεί μία από αυτές που πραγματοποίησε το Ισραήλ μέσα σε 72 ώρες σε έξι χώρες: την Παλαιστίνη, το Κατάρ, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τυνησία και την Υεμένη.

Από την επίθεση στην πρωτεύουσα στο Κατάρ σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ο διευθυντής του γραφείου του, τρεις σωματοφύλακες και ένας Καταριανός αξιωματούχος ασφαλείας.

Ωστόσο, τα ηγετικά μέλη της Χαμάς επέζησαν από την επίθεση.

Το Ισραήλ συνεχίζει να ισοπεδώνει τη Γάζα

Οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 150 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 540 άλλων από τη Δευτέρα (σ.σ. μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης).

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές και καταστροφικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, βάζοντας στο στόχαστρό του πολυώροφα κτίρια, καταστρέφοντας υποδομές και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, χωρίς να υπάρχει ασφαλές σημείο στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 64.656 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου και μετά.

Παρά την εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν τον Λίβανο

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις στις περιφέρειες Μπεκάα και Χέρμελ στον ανατολικό Λίβανο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι χτύπησε αποθήκες όπλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει σχολιάσει.

Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν την τελευταία χρονικά παραβίαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις καθημερινές επιθέσεις σε λιβανέζικα εδάφη, ειδικά στον νότο.

Επίσης, στρατεύματά του σταθμεύουν σε πέντε φυλάκια, κάτι που αποτελεί παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Την Τρίτη, ισραηλινή επίθεση με drone σημειώθηκε στην είσοδο του χωριού Μπάρτζα, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από τη Βηρυτό, τραυματίζοντας ένα μέλος της Χεζμπολάχ.

Επιθέσεις και στη Συρία

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στη Συρία, χτυπώντας μια βάση της συριακής πολεμικής αεροπορίας στη Χομς και στρατώνες κοντά στη Λατάκεια, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (SOHR) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάτοικοι ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στη Χομς και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης στη Λατάκεια, αν και δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Το υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Συρίας καταδίκασε τις επιθέσεις ως «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της και «άμεση απειλή» για την εθνική και περιφερειακή ασφάλειά της.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις ως μέρος «μιας σειράς επιθετικών κλιμακώσεων» από το Ισραήλ με στόχο την υπονόμευση της συριακής κυριαρχίας.

Το SOHR αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει ήδη πραγματοποιήσει σχεδόν 100 επιθέσεις φέτος, συμπεριλαμβανομένων 86 αεροπορικών επιδρομών και 11 χερσαίων επιθέσεων, καταστρέφοντας περίπου 135 τοποθεσίες και σκοτώνοντας 61 άτομα.

Διπλή επίθεση στον Global Sumud Flotilla στην Τυνησία

Τη Δευτέρα το βράδυ, το Family Boat, το βασικό πλοίο του Global Sumud Flotilla που έχει ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζα, δέχθηκε επίθεση στην Τυνησία από ισραηλινό drone, όπως καταγγέλλουν οι ακτιβιστές.

Το πλοίο βρισκόταν στο τυνησιακό λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ, ενώ έπιασε φωτιά μετά την επίθεση.

Η δεύτερη επίθεση έγινε στο πλοίο Άλμα αργά την Τρίτη το βράδυ.

Λουτρό αίματος στην Υεμένη

Το Ισραήλ επιτέθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και στην επαρχία αλ-Τζαούφ στα βόρεια, με το υπουργείο Υγείας των Χούθι να ανακοινώνει ότι σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 131.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε το αεροδρόμιο στη Σαναά για δεύτερη φορά σε ένα μήνα.

Το Ισραήλ είχε χτυπήσει ξανά το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Υεμένης στις 6 Μαΐου, ενώ στις 28 Αυγούστου είχε πλήξει κυβερνητικό κτίριο των Χούθι, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό Άχμεντ αλ-Ραχάουι και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.